﻿ Правообладатель знака BELSAT о трех судах, жалобах и уходе клиентов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правообладатель знака BELSAT о трех судах, жалобах и уходе клиентов

03.04.2017 11:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

ГУВД Мингорисполкома продолжает проверку по факту незаконного использования на территории Беларуси товарного знака BELSAT. В начале марта в Первомайское РУВД Минска поступило заявление от его правообладателя.

Как пояснили в ГУВД Мингорисполкома, сотрудниками милиции был установлен круг лиц, которые незаконно использовали данный торговый знак. В целях процессуальных действий в пятницу, 31 марта, по месту их пребывания была изъята аудио-, видео, оргтехника, компьютерная техника. Проводятся проверка и дальнейшее расследование.

Правообладатель Андрей Беляков зарегистрировал товарный знак BELSAT в Национальном центре интеллектуальной собственности Беларуси еще в 2001 году. В соответствии с законодательством об авторском праве, без личного разрешения правообладателя использовать интеллектуальную собственность не может никто. Однако выяснилось, что в 2012 году польская телекомпания пыталась в судебном порядке отобрать права у Белякова. Суд принял сторону Белякова, поскольку его авторские права вступили в силу задолго до появления на территории Беларуси польского спутникового телеканала "Белсат".

Правообладатель знака BELSAT о трех судах, жалобах и уходе клиентов
© Евгений Красноок / АиФ
Юрист о незаконном использовании товарного знака "Белсат"

"Через 7-8 месяцев я подал встречный иск на использование на территории Беларуси товарного знака, сходного по степени смешения. Состоялся второй суд, его я проиграл. После этого была мною подана через некоторое время надзорная жалоба. Состоялся третий суд, я выиграл", — рассказал Беляков телеканалу СТВ.

Решение о запрете использования товарного знака BELSAT на территории Беларуси без соответствующего согласия правообладателя было принято Верховным Судом в 2014 году.

Однако товарный знак продолжали использовать, и в начале марта 2017 года Андрей Беляков обратился с заявлением в Первомайское РУВД.

"Неудобств достаточно много. Были и потери клиентов, также к нам обращаются какие-то люди с жалобами в попытке передать их в какие-то средства массовой информации, к которым мы никакого отношения не имеем. Некоторые люди ассоциируют нас с телекомпанией "Телевизия Польска" и пытаются тоже обходить нас стороной", — отметил правообладатель.

Комментарий правообладателя товарного знака BELSAT слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правообладатель товарного знака BELSAT на территории Беларуси Андрей Беляков обратился в милицию из-за жалоб клиентов и неприятных ассоциаций с польской...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Жители Литвы – на втором месте в Европе по количеству употребляемого алкоголя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика