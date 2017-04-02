ГУВД Мингорисполкома продолжает проверку по факту незаконного использования на территории Беларуси товарного знака BELSAT. В начале марта в Первомайское РУВД Минска поступило заявление от его правообладателя.

Как пояснили в ГУВД Мингорисполкома, сотрудниками милиции был установлен круг лиц, которые незаконно использовали данный торговый знак. В целях процессуальных действий в пятницу, 31 марта, по месту их пребывания была изъята аудио-, видео, оргтехника, компьютерная техника. Проводятся проверка и дальнейшее расследование.

Правообладатель Андрей Беляков зарегистрировал товарный знак BELSAT в Национальном центре интеллектуальной собственности Беларуси еще в 2001 году. В соответствии с законодательством об авторском праве, без личного разрешения правообладателя использовать интеллектуальную собственность не может никто. Однако выяснилось, что в 2012 году польская телекомпания пыталась в судебном порядке отобрать права у Белякова. Суд принял сторону Белякова, поскольку его авторские права вступили в силу задолго до появления на территории Беларуси польского спутникового телеканала "Белсат".

"Через 7-8 месяцев я подал встречный иск на использование на территории Беларуси товарного знака, сходного по степени смешения. Состоялся второй суд, его я проиграл. После этого была мною подана через некоторое время надзорная жалоба. Состоялся третий суд, я выиграл", — рассказал Беляков телеканалу СТВ .

Решение о запрете использования товарного знака BELSAT на территории Беларуси без соответствующего согласия правообладателя было принято Верховным Судом в 2014 году.

Однако товарный знак продолжали использовать, и в начале марта 2017 года Андрей Беляков обратился с заявлением в Первомайское РУВД.

"Неудобств достаточно много. Были и потери клиентов, также к нам обращаются какие-то люди с жалобами в попытке передать их в какие-то средства массовой информации, к которым мы никакого отношения не имеем. Некоторые люди ассоциируют нас с телекомпанией "Телевизия Польска" и пытаются тоже обходить нас стороной", — отметил правообладатель.

Комментарий правообладателя товарного знака BELSAT слушайте на радио Sputnik Беларусь.