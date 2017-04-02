На «соревнованиях танкистов КНА-2017», которыми руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын, был задействован новейший танк «Чонма-216». Фотографии с конкурса, похожего на российский танковый биатлон, опубликовал военный блог «Центра анализа и стратегий».







В ходе соревнований танки должны были преодолеть восемь линий препятствий и поразить ряд подвижных и стационарных мишеней. Победитель определялся по количеству очков, полученных за вождение и стрельбу.



«Чонма-216».Фото: KCNA

Кроме устаревших танков Чхонмахо (лицензионной копии советского Т-62), в учениях участвовали северокорейские боевые машины «Чонма-216» новейшей модификации.



«Чонма-216». Фото: vk.com/panzerblog

Эти «Чонма-216» были вооружены зенитными и противотанковыми ракетами, а также спаренной пулеметной установкой. Ни одна страна в мире не устанавливает такой внушительный арсенал на свои серийные танки.

Всего на башне танка установлены две пусковые установки ПТРК «Bulsae-3» (копия россиского противотанкового комплекса «Корнет», дальность 5,5 км) и две пусковые установки ПЗРК «Hwa'Seong Chong» (дальность 5,5 км, по высоте — 3,5 км).

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