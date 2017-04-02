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Генпрокурор Беларуси считает, что Данкверт нанес ущерб интересам страны

03.04.2017 11:29 — Разное | Ежедневник  
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Генпрокурор Беларуси считает, что Данкверт нанес ущерб интересам страны

фото: 1863x.com

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк заявил сегодня, что проверка действий чиновников Россельхознадзора и в частности, главы этого российского ведомства Сергея Данкверта, продолжается.

«Мы считаем, что его действиями нарушен закон, нанесен ущерб Беларуси. Поэтому проводится проверка», — цитирует Конюка БЕЛТА.

Проверка проводится Министерством внутренних дел и пока еще не завершено. По словам Конюка МВД располагает данными, что отдельные должностные лица Россельхознадзора, запрещая поставки с ряда белорусских предприятий, действовать в интересах, «не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права». Кроме того, белорусская сторона считает, что они намеренно дискредитировали белорусских производителей, распространяя недостоверную информацию. Все может быть квалифицировано, как преступление, подпадающее под статью 249 УК РБ, дискредитация деловой репутации конкурента. Проверка была начата после поручения президента Лукашенко, которое он сделал во время пресс-конференции 3 февраля. 

Ранее сообщалось, что Сергей Данкверт ответил на вопросы белорусских правоохранителей, переданные ему через генеральные прокуратуры двух стран. По словам пресс-секретаря Россельхознадзора по каждому из случаев, когда ведомство вводило ограничения, в российскую генпрокуратуру был передан пакет документов, подтверждающих правомочность действий чиновников.

 
 
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Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк заявил сегодня, что проверка действий чиновников Россельхознадзора и в частности, главы этого российского...

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