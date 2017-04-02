На днях на фудкорте ТЦ Galleria Minsk открылся белорусский фастфуд Kartoffel. AFISHA.TUT.BY пообщалась с директором и узнала, откуда взялась идея открыть в Минске подобный фастфуд и насколько приемлема стоимость такого блюда из картофеля для белорусов.





«Есть заблуждения, что такая большая картошка выведена искусственно»

Продукция нового фастфуда представляет собой большой запеченный картофель с разными начинками. Картофель в сети используют весом от 300 грамм и только правильной овальной формы. Начинки — сейчас их 12 — отталкиваются от национальных кухонь мира («по-русски», «по-итальянски», «по-мексикански»). Также «собрать» начинку может и сам покупатель.

— У людей есть заблуждение, что такая большая картошка как-то искусственно выведена. Ничего подобного. Мы ведь и на рынке можем встретить и маленькие клубни, и огромные, — рассказывает директор сети Максим. — Просто нужны люди, чтобы картофель был хорошо откалиброван: автоматически сейчас это сделать невозможно.





Какой именно картофель и где он был выращен, в сети не комментируют ссылаясь на коммерческую тайну. Лишь отмечают, что над этим много работали и продолжают работать до сих пор. А вот сама идея такого фастфуда не нова.

— Блюдо кумпир родом из Турции и наверняка знакомо нашим соотечественникам, которые там отдыхали. Но почему-то все сразу связывают с российской «Крошкой-Картошкой» или украинской «Кроплей-Картоплей». Мы думали о каком-то варианте фастфуда, которого нет в Беларуси, и который был бы интересен белорусам в целом. Картошка близка нам по духу, это отличная основа под различными начинками и вариациями.

«На рынке картошка может стоить и 30 копеек — но она разная»

При этом, отмечает Максим, вариант приобретения франшизы «Крошки-Картошки» все же рассматривался.

— Но мы отказались от этого просто потому, что нам не понравился ни сам продукт, ни его позиционирование. Он немного другой и в моем понимании немного устарел: начинки достаточно простые, хотя картошку можно преподносить в более интересном виде.





Стоят блюда из картофеля от 4 до 7 рублей. Ценовую политику директор заведения считает очень лояльной.

— Если взять сам продукт и его реальную себестоимость, то цена очень лояльна. В этом я могу заверить наверняка. Картошка на рынке может стоить и 30 копеек — но она там разная, и нужно понимать, что людям, которые ее калибруют, тоже нужно заплатить деньги.

Директор говорит, что когда они только запускали бизнес, информации о том, что на белорусский рынок будет заходить российская «Крошка-Картошка» (точка появится этой весной в ТЦ Gallileo), у него не было. К вопросу о конкуренции он относится философски.

— Бургерных в Минске тоже много, и пиццерий много. Почему не может быть много картошки? — задается риторическим вопросом Максим.

Сейчас на фудкорте работает 8 точек, всего их будет 12. Недавно здесь запустилась российская «Ташир Пицца», в конце апреля на первом этаже заработает кофейня «Тише мыши» от владельцев одноименного минского ресторана (продавать в новой точке будут кофе и бельгийские вафли). Ориентировочно в полную силу фудкорт заработает к лету. Также на шестом этаже торгового центра предусмотрены площадки для четырех полноценных ресторанов. Они откроются не раньше осени.



