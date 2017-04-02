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Новый украинский самолет совершил первый полет

03.04.2017 11:56 — Разное | Tut.by  
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Разработанный украинским ГП «Антонов» для Саудовской Аравии самолет-демонстратор Ан-132D совершил первый полет, сообщает РБК Украина. Новинка предназначена для перевозки различных грузов массой до девяти тонн.


Фото: УНИАН

Согласно контракту, предусмотрено создание «вестернизированной» модификации самолета Ан-32 с передачей саудовской стороне. Общая стоимость опытно-конструкторской работы по созданию самолета может составить 116 млн долларов, 40 млн из которых заплатит саудовская сторона, а 76 млн вложит ГП «Антонов».


Фото: УНИАН

После первого полета самолета-демонстратора арабские партнеры должны перевести еще 20 млн долларов для проведения его испытаний, а доля украинской стороны составит на этом этапе 9 млн долларов, пишет военный блог «Центра Анализа и стратегий».

Заметим, что Ан-132D не совсем новинка — за основу взят планер советского Ан-32, к которому украинские конструкторы присоединили турбовинтовые двигатели Pratt & Whitney Canada PW150A с шестилопастными композитными воздушными винтами Dowty Propellers R408, вспомогательную силовую установку Hamilton Sundstrand.

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Также самолет оснастили комплексом бортовой авионики Honeywell Primus Epic Integrated Modular Avionic System 2.0, установили кабинную систему управления Crouzet, кресла экипажа Ipeco, интегрированную кислородную систему Zodiac, системы жизнеобеспечения (СКВ, СПВ, САРД) Liebherr Aerospace.

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Ссылка на источник 32
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Самолет получил турбовинтовые двигатели Pratt & Whitney Canada PW150A с шестилопастными композитными воздушными винтами.

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