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Новый украинский самолет совершил первый полет
Разработанный украинским ГП «Антонов» для Саудовской Аравии самолет-демонстратор Ан-132D совершил первый полет,
Согласно контракту, предусмотрено создание «вестернизированной» модификации самолета Ан-32 с передачей саудовской стороне. Общая стоимость опытно-конструкторской работы по созданию самолета может составить 116 млн долларов, 40 млн из которых заплатит саудовская сторона, а 76 млн вложит ГП «Антонов».
После первого полета самолета-демонстратора арабские партнеры должны перевести еще 20 млн долларов для проведения его испытаний, а доля украинской стороны составит на этом этапе 9 млн долларов,
Заметим, что Ан-132D не совсем новинка — за основу взят планер советского Ан-32, к которому украинские конструкторы присоединили турбовинтовые двигатели Pratt & Whitney Canada PW150A с шестилопастными композитными воздушными винтами Dowty Propellers R408, вспомогательную силовую установку Hamilton Sundstrand.
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Также самолет оснастили комплексом бортовой авионики Honeywell Primus Epic Integrated Modular Avionic System 2.0, установили кабинную систему управления Crouzet, кресла экипажа Ipeco, интегрированную кислородную систему Zodiac, системы жизнеобеспечения (СКВ, СПВ, САРД) Liebherr Aerospace.
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Самолет получил турбовинтовые двигатели Pratt & Whitney Canada PW150A с шестилопастными композитными воздушными винтами.
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