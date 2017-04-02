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Лукашенко поздравил Вучича с избранием на пост президента Сербии
03.04.2017 12:33 — Разное | Ежедневник
фото: sb.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Александра Вучича с победой в президентских выборах в Сербии.
«Эта победа свидетельствует о признании сербским народом Ваших заслуг на должности премьер-министра и связанных с Вами надеждах на новые достижения, дальнейший прогресс и процветание страны», — говорится в поздравлении белорусского лидера.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Александра Вучича с победой в президентских выборах в Сербии.
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