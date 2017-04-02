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Лукашенко поздравил Вучича с избранием на пост президента Сербии

03.04.2017 12:33 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко поздравил Вучича с избранием на пост президента Сербии

фото: sb.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Александра Вучича с победой в президентских выборах в Сербии.

«Эта победа свидетельствует о признании сербским народом Ваших заслуг на должности премьер-министра и связанных с Вами надеждах на новые достижения, дальнейший прогресс и процветание страны», — говорится в поздравлении белорусского лидера.

Глава государства обратил внимание, что в Беларуси расширение отношений с Сербией считают важным направлением внешней политики и с оптимизмом смотрят в будущее. «Ваш недавний визит в Минск и достигнутые договоренности поспособствуют активизации и эффективности двусторонних отношений. Убежден, что на должности руководителя государства Вы останетесь сторонником поступательного развития сотрудничества между нашими странами», — отметил Александр Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Александра Вучича с победой в президентских выборах в Сербии.

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