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Опрос: россияне критикуют политическую позицию Лукашенко, но он симпатичен им как личность
03.04.2017 12:16 — Разное | Ежедневник
фото: gazeta.ru
Президент Беларуси Александр Лукашенко вызывает у россиян противоречивые эмоции: он симпатичен им как личность, но его политическую позицию они критикуют, сообщает ВЦИОМ.
Так, по сравнению с 2006 годом заметно выросли доли респондентов, испытывающих по отношению к Александру Лукашенко положительные чувства: уважение (с 19% до 35%), доверие (с 8% до 17%), еще 17% относятся к нему с симпатией, а 9% - с надеждой, пишет
Среди негативных эмоций преобладает недоверие (12%) и разочарование (6%). Каждому четвёртому (24%) А.Лукашенко безразличен.
В то же время, говоря о своем отношении к А.Лукашенко как к президенту Белоруссии, 54% россиян сказали, что он им не нравится, но они уважают выбор белорусского народа (в 2008 году - 34%). Еще 27% относятся к нему с симпатией и уважением, а каждый седьмой (12%) считает, что Беларуси нужен другой президент.
Оценивая политическую позицию белорусского лидера, большинство респондентов (73%) согласились с тем мнением, что А.Лукашенко - "хитрый политик, поддерживает Россию лишь тогда, кода получает кредиты и скидки на нефть и газ, но на самом деле ведет независимую политику".
О том, что президент Беларуси последовательно придерживается пророссийской политики, сказали 17% участников всероссийского телефонного опроса, проведенного 8-9 февраля среди 1200 респондентов.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко вызывает у россиян противоречивые эмоции: он симпатичен им как личность, но его политическую позицию они критикуют,...
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