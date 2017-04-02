﻿﻿ Опрос: россияне критикуют политическую позицию Лукашенко, но он симпатичен им как личность. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Опрос: россияне критикуют политическую позицию Лукашенко, но он симпатичен им как личность

03.04.2017 12:16 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Опрос: россияне критикуют политическую позицию Лукашенко, но он симпатичен им как личность

фото: gazeta.ru

Президент Беларуси Александр Лукашенко вызывает у россиян противоречивые эмоции: он симпатичен им как личность, но его политическую позицию они критикуют, сообщает ВЦИОМ.

Так, по сравнению с 2006 годом заметно выросли доли респондентов, испытывающих по отношению к Александру Лукашенко положительные чувства: уважение (с 19% до 35%), доверие (с 8% до 17%), еще 17% относятся к нему с симпатией, а 9% - с надеждой, пишет "Интерфакс-Запад".

Среди негативных эмоций преобладает недоверие (12%) и разочарование (6%). Каждому четвёртому (24%) А.Лукашенко безразличен.

В то же время, говоря о своем отношении к А.Лукашенко как к президенту Белоруссии, 54% россиян сказали, что он им не нравится, но они уважают выбор белорусского народа (в 2008 году - 34%). Еще 27% относятся к нему с симпатией и уважением, а каждый седьмой (12%) считает, что Беларуси нужен другой президент.

Оценивая политическую позицию белорусского лидера, большинство респондентов (73%) согласились с тем мнением, что А.Лукашенко - "хитрый политик, поддерживает Россию лишь тогда, кода получает кредиты и скидки на нефть и газ, но на самом деле ведет независимую политику".

О том, что президент Беларуси последовательно придерживается пророссийской политики, сказали 17% участников всероссийского телефонного опроса, проведенного 8-9 февраля среди 1200 респондентов.
 

 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко вызывает у россиян противоречивые эмоции: он симпатичен им как личность, но его политическую позицию они критикуют,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"От 4 до 7 рублей за порцию". В Минске открылся белорусский аналог "Крошки-Картошки"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика