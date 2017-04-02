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Обыски на «Белсат»: белорусский бизнесмен против телеканала

03.04.2017 12:54 — Разное | БДГ  
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Белорусский бизнесмен - правообладатель товарного знака BELSAT разбирается с польской телекомпанией за право использования товарного знака.

Белорусские государственные телеканалы 2 апреля почти синхронно рассказали об обыске в офисе телеканала «Белсат». Ранее стало известно, что милиция пришла в офис телеканала из-за «систематического нарушения исключительных прав на объект интеллектуальной собственности».

Как рассказали телеканалы, в начале двухтысячных бизнесмен  Андрей Беляков зарегистрировал товарный знак BELSAT. После преобразования в торговое предприятие к этому названию добавилось еще слово «плюс». Бизнесмен занимается продажей и обслуживанием спутникового и кабельного оборудования.

По информации телеканала ОНТ, в 2012 году на Белякова в суд подала компания Telewizja Polska. Суд польское телевидение проиграло, а бизнесмен подал встречный иск. В итоге Верховный суд в 2014 году вынес вердикт: упомянутый товарный знак использовать в Беларуси без согласования с правообладателем запрещено.

Сам бизнесмен в эфире телеканалов рассказал, пряча лицо, что из-за путаницы теряет клиентов, а польский телеканал, несмотря на запреты, продолжает работать, в том числе, на «несанкционированных массовых мероприятиях».

Напомним, что на телеканале обыск и шумиху вокруг своей деятельности связывают с освещением маршев нетунеядцев и Дня Воли.

 
 
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Белорусский бизнесмен - правообладатель товарного знака BELSAT разбирается с польской телекомпанией за право использования товарного знака.

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