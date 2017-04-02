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В Минске пройдет конференция и хакатон о VR/AR-технологиях AVRA MINSK DAYS
14 - 16 апреля в Минске пройдет AVRA MINSK DAYS — Международная конференция и хакатон, посвященные виртуальной и дополненной реальности.
14 апреля на сцене конференции соберутся эксперты по дополненной и виртуальной реальности, руководители IT-компаний и инвесторы из Беларуси, России, Германии и США.
Специальный гость конференции — Доминик Эскафье, VR-амбасадор NVIDIA, расскажет, как сегодня выглядит международный VR-рынок и какие существуют успешные мировые кейсы.
Спикеры международных компаний Wargaming, EPAM, Dell EMC, HTC Vive, Toonbox, SPHERICA расскажут о своих уникальных разработках, внедрении AR/VR-технологии в продукты компаний, а также эффективности использования VR в маркетинговых активностях.
Эксперты российских и белорусских AR/VR-студий Yode Group, Tengo, MintFrogs, Banuba, VORTEX Pictures и др. поделятся опытом создания AR/VR/360-продуктов для игр и развлечений, образования, маркетинговых активностей, промышленности, недвижимости и новых медиа.
Александр Чекан, партнер фонда HAXUS, и Андрей Гершфельд, партнер фонда Flint Capital, поделятся опытом работы с AR/VR проектами, расскажут как инвесторы смотрят на AR/VR-индустрию и какие проекты интересны для инвестирования.
В заключительной дискуссии эксперты расскажут о прогнозах развития отрасли на ближайшие годы, ожидаемых технологических прорывах и потенциальных рынках.
Конференция будет интересна IT-специалистам, дизайнерам, маркетологам, бизнесменам, инвесторам и всем, кто хочет применять новейшие инструменты для развития своего бизнеса.
Купить билет на конференцию можно
15 — 16 апреля состоится AVRA HACKATHON по разработке VR/AR-проектов. На хакатоне участники смогут создать собственный проект под чутким руководством опытных менторов из компаний Wargaming, 4iLab, NUMA, школы Полигон, VR-студии Yode Group и др. После хакатона состоится презентация, на которой готовые прототипы рассмотрят инвесторы из Беларуси, России и Европы. Участие в хакатоне бесплатное, но т ребует предварительной регистрации.
Подробности смотрите на сайте:
Организатором выступает AVRA (Ассоциация дополненной и виртуальной реальности), при поддержке генерального партнера СООО «Гейм Стрим», минского центра разработки Wargaming, и community-партнера Space, независимой площадки для IT-мероприятий.
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14 апреля на сцене конференции соберутся эксперты по дополненной и виртуальной реальности, руководители IT-компаний и инвесторы из Беларуси, России, Германии и США.
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