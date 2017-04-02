14 - 16 апреля в Минске пройдет AVRA MINSK DAYS — Международная конференция и хакатон, посвященные виртуальной и дополненной реальности.

14 апреля на сцене конференции соберутся эксперты по дополненной и виртуальной реальности, руководители IT-компаний и инвесторы из Беларуси, России, Германии и США.

Специальный гость конференции — Доминик Эскафье, VR-амбасадор NVIDIA, расскажет, как сегодня выглядит международный VR-рынок и какие существуют успешные мировые кейсы.





Спикеры международных компаний Wargaming, EPAM, Dell EMC, HTC Vive, Toonbox, SPHERICA расскажут о своих уникальных разработках, внедрении AR/VR-технологии в продукты компаний, а также эффективности использования VR в маркетинговых активностях.

Эксперты российских и белорусских AR/VR-студий Yode Group, Tengo, MintFrogs, Banuba, VORTEX Pictures и др. поделятся опытом создания AR/VR/360-продуктов для игр и развлечений, образования, маркетинговых активностей, промышленности, недвижимости и новых медиа.

Александр Чекан, партнер фонда HAXUS, и Андрей Гершфельд, партнер фонда Flint Capital, поделятся опытом работы с AR/VR проектами, расскажут как инвесторы смотрят на AR/VR-индустрию и какие проекты интересны для инвестирования.

В заключительной дискуссии эксперты расскажут о прогнозах развития отрасли на ближайшие годы, ожидаемых технологических прорывах и потенциальных рынках.

Конференция будет интересна IT-специалистам, дизайнерам, маркетологам, бизнесменам, инвесторам и всем, кто хочет применять новейшие инструменты для развития своего бизнеса.

Купить билет на конференцию можно по ссылке .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

15 — 16 апреля состоится AVRA HACKATHON по разработке VR/AR-проектов. На хакатоне участники смогут создать собственный проект под чутким руководством опытных менторов из компаний Wargaming, 4iLab, NUMA, школы Полигон, VR-студии Yode Group и др. После хакатона состоится презентация, на которой готовые прототипы рассмотрят инвесторы из Беларуси, России и Европы. Участие в хакатоне бесплатное, но т ребует предварительной регистрации.

Подробности смотрите на сайте: http://avradays.com .

Организатором выступает AVRA (Ассоциация дополненной и виртуальной реальности), при поддержке генерального партнера СООО «Гейм Стрим», минского центра разработки Wargaming, и community-партнера Space, независимой площадки для IT-мероприятий.