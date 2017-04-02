﻿ Белорусские хоккеистки уступили сборной Индии в первом матче Мировой лиги. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские хоккеистки уступили сборной Индии в первом матче Мировой лиги

03.04.2017 12:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Хоккеистки сборной Беларуси уступили сборной Индии со счетом 0:1 в первом матче второго раунда Мировой лиги, которая проходит в Ванкувере, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соперницы белорусок смогли открыть счет на 26-й минуте игры. Точным броском у сборной Индии отличилась Вандана Катария. Следующий матч подопечные голландского специалиста Хермана Круиса проведут 4 апреля со сборной Уругвая.

При подготовке к Мировой лиге белоруски в феврале проводили тренировочной сбор в Индии, поэтому были знакомы с возможностями этой команды. По прибытии в Канаду состоялись два товарищеских матча и с Уругваем, в которых белоруски были сильнее оба раза по 2:1.

Матчи второго раунда Мировой лиги среди женских команд проходят в Ванкувере в группах "А" и "В" с 1 по 9 апреля.

В группе "В" сильнейших определяют Канада, Чили, Мексика и Тринидад и Тобаго.

Победители групп выйдут в полуфинал (матчи состоятся 8 апреля), а команды, занявшие 2-е и 3-е места, сыграют в 1/4 финала (6 апреля) за право выхода в четверку сильнейших. Финал и матч за 3-е место состоятся 9 апреля.

По итогам турнира в Ванкувере в полуфинальный раунд Мировой лиги выходят две лучшие команды. Игры этой стадии, на которой также выступят 12 лучших сборных мирового рейтинга, состоятся в июне-июле 2017 года в Йоханнесбурге и Брюсселе.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккеистки сборной Беларуси уступили сборной Индии со счетом 0:1 в первом матче второго раунда Мировой лиги, которая проходит в Ванкувере.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко поздравил Вучича с избранием на пост президента Сербии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика