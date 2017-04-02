Хоккеистки сборной Беларуси уступили сборной Индии со счетом 0:1 в первом матче второго раунда Мировой лиги, которая проходит в Ванкувере, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соперницы белорусок смогли открыть счет на 26-й минуте игры. Точным броском у сборной Индии отличилась Вандана Катария. Следующий матч подопечные голландского специалиста Хермана Круиса проведут 4 апреля со сборной Уругвая.

При подготовке к Мировой лиге белоруски в феврале проводили тренировочной сбор в Индии, поэтому были знакомы с возможностями этой команды. По прибытии в Канаду состоялись два товарищеских матча и с Уругваем, в которых белоруски были сильнее оба раза по 2:1.

Матчи второго раунда Мировой лиги среди женских команд проходят в Ванкувере в группах "А" и "В" с 1 по 9 апреля.

В группе "В" сильнейших определяют Канада, Чили, Мексика и Тринидад и Тобаго.

Победители групп выйдут в полуфинал (матчи состоятся 8 апреля), а команды, занявшие 2-е и 3-е места, сыграют в 1/4 финала (6 апреля) за право выхода в четверку сильнейших. Финал и матч за 3-е место состоятся 9 апреля.

По итогам турнира в Ванкувере в полуфинальный раунд Мировой лиги выходят две лучшие команды. Игры этой стадии, на которой также выступят 12 лучших сборных мирового рейтинга, состоятся в июне-июле 2017 года в Йоханнесбурге и Брюсселе.