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Гонщик "Минска" занял третье место на однодневке в Словении

03.04.2017 12:49 — Разное | Tut.by  
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Гонщик велоклуба «Минск» Станислав Божков занял третье место на однодневной гонке «Гран-при Адриа Мобиль» в Словении.


Фото: minskcyclingclub.by

На финише Божков уступил лишь итальянцам Антонио Парринелло и Никола Гафурини.

Впрочем, это не единственный успех белорусских велогонщиков в эти выходные. Александр Рябушенко из итальянского велоклуба «Палаццаго» стал третьим на гонке «Трофео Пива», а Василий Кириенко занял шестое место на однодневке первой категории «Гран-при Мигеля Индураина».

 
Теги: Минск
 
 
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Гонщик велоклуба "Минск" Станислав Божков занял третье место на однодневной гонке "Гран-при Адриа Мобиль" в Словении.

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