Гонщик велоклуба «Минск» Станислав Божков занял третье место на однодневной гонке «Гран-при Адриа Мобиль» в Словении.



Фото: minskcyclingclub.by

На финише Божков уступил лишь итальянцам Антонио Парринелло и Никола Гафурини.

Впрочем, это не единственный успех белорусских велогонщиков в эти выходные. Александр Рябушенко из итальянского велоклуба «Палаццаго» стал третьим на гонке «Трофео Пива», а Василий Кириенко занял шестое место на однодневке первой категории «Гран-при Мигеля Индураина».