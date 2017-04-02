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По данным Национального статистического комитета, в феврале 2017 года занятость в Беларуси снизилась по сравнению с январем на 0,2 тыс. человек и составила 4367 тыс. человек. Но произошло это после сокращения занятости в январе на 14,1 тыс. человек.

К тому же, в организациях (без учета микрорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в феврале занятость сократилась на 1 431 человека. Таким образом, в малом бизнесе занятость выросла примерно на 1,2 тыс. человек, пишет select.by .



Зарегистрированная безработица на конец февраля текущего года составила 1% от экономически активного населения, а численность зарегистрированных безработных — 42,8 тыс. человек. На конец января текущего года безработица равнялась 0,9%, то есть безработица выросла. Возможно, это связано с решением некоторых неработающих людей стать на официальный учет, чтобы не платить сбор за неучастие в оплате социальных расходов государства.



Сокращение темпов снижения занятости в целом по стране в феврале объяснялось увеличением занятости в нескольких отраслях, что наблюдается нечасто. В наибольшей степени занятость выросла в образовании: на 513 человек. Довольно существенно увеличились и количество работников в здравоохранении и социальных услугах (на 345 человек), а также в сфере творчества, спорта, развлечений и отдыха (на 53 человека). Данное увеличение объясняется, по-видимому, тем, что люди стали занимать низкооплачиваемые вакансии в данных сферах деятельности, чтобы не уплачивать сбор.



В то же время, в феврале существенно снизилось число сокращений в промышленности, которая ранее лидировала по данному параметру. Но в феврале занятость в промышленности уменьшилась всего на 400 человек, и по этому параметру промышленность оказалась на третьем месте. На первое место вышла торговля, где занятость снизилась по сравнению с январем на 805 человек. На втором месте оказалось сокращение занятости в строительстве: на 761 человек.



В феврале возобновились сокращения штатов в сфере финансов и страховании. За месяц там было уволено 567 человек, а принято на работу — 480 человек, то есть занятость снизилась на 87 человек.