Приобщиться к искусству великих художников предлагают создатели выставок «Густав Климт. 100 лет без гения» и « Райский сад Импрессионизма ». В апреле и мае команда влюбленных в модерн и импрессионизм людей отправится в «Арт-путешествие» в Вену, Москву или Париж, чтобы стать частью мира искусства.





— Арт-путешествие от создателей выставок «Густав Климт» и «Райский сад Импрессионизма» — это не простая автобусная экскурсия по Европе, это неделя духовного обогащения, — рассказали организаторы проекта. — За несколько дней творческого путешествия каждый сможет освоить работу с пастелью и акварелью, узнать много нового о жизни европейских художников, пообщаться с единомышленниками, гидом-искусствоведом и лично оценить лучшие произведения искусства, что были созданы человечеством.

Весенний отпуск пройдет с пленэром в знаменитом французском лесу Фонтенбло у деревеньки Барбизон, где когда-то и началось зарождение импрессионизма и знакомство с мировыми шедеврами живописи в старейших европейских галереях и музеях: Лувр, Бельведер, Третьяковка и Д’Орсэ.

Кстати, путешественники смогут забрать с собой сувенир из поездки — собственноручно написанную картину.

«Не имеет значения, умеете ли вы рисовать или в последний раз держали кисть в четвертом классе, важно лишь желание стать частью мира искусства, увидеть окружающую действительность глазами художника и в прямом смысле слова протянуть руку к своей мечте» — пояснили организаторы.

Выбрать любое из трех направлений: Москва, Париж и Вена

Московский уик-энд включает в себя трехдневную поездку с прогулками по златоглавой, подробные экскурсии в главные хранилища художественных произведений столицы — Третьяковскую галерею, музей им. А.С. Пушкина и Храм Христа Спасителя. Еще более века назад российские меценаты приобрели в Европе сотни полотен, ныне считающиеся шедеврами, чтобы приобщить своих соотечественников в миру прекрасного. В музее изобразительных искусств можно увидеть подлинники Ботичелли, Рембранта, Дега, Ван Гога, Пикассо, Ренуара, Матисса. Экскурсия покажет историю художественного мира от времен египетских фараонов и до постмодернистов сегодняшних.

Даты поездки: с 21 по 23 апреля 2017 года.

Парижское турне продлится 6 дней, в течение которых мы проедем по территориям Польши, Чехии, Германии и Франции, полюбуемся на живописные альпийские пейзажи. В Париже вместе с искусствоведом участникам поездки удастся посетить две крупнейших галереи Европы — королевский Лувр и музей Д’Орсэ, ставший пристанищем для произведений величайших художников XIX, XX и XXI веков. Также мы отправимся в сказочный замок и чарующий лес Фонтенбло, где творили Ренуар, Базиль, Моне и Руссо, и где каждому представится возможность взяться за кисть, создав собственный шедевр. Кто знает, возможно, именно в вас раскроется новый гений своего времени!

Даты поездки: с 6 по 11 мая 2017 года.

Вена, подарившая миру чувственного Густава Климта, наравне с другими столицами, готова предложить свои художественные сокровищницы. Шестидневное путешествие пролегает через Варшаву, Братиславу и непосредственно саму австрийскую столицу. Экскурсия с гидом в музей Истории Вены, прогулка по Вене, открытый художественный пленэр по желанию. А на обратном пути остановимся в Варшаве, где также будет возможность организовать открытый пленер, прогуляться по городу, а вечером — праздничный ужин для всех участников поездки!

Даты поездки: с 30 апреля по 5 мая 2017 года.

Все удобства включены в стоимость поездки: проживание в отелях 3* и 4*, завтраки, посещение музеев и галерей с гидом, лекции искусствоведа, пленэры с преподавателями по живописи, материалы для рисования, переезды в удобном и современном автобусе.

Стоимость тура: Москва: 150 евро по курсу НБ РБ. Вена: 350 евро по курсу НБ РБ. Париж: 380 евро по курсу НБ РБ. Внимание: требуется действующая шенгенская виза. Количество мест ограничено. В случае необходимости организаторы «Арт — путешествия» окажут помощь в сборе и подготовке документов для получения шенгенской визы. Запись в арт-путешествие по телефону 8029 632 90 15.