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Шесть наград завоевали белорусские борцы на молодежном чемпионате Европы в Венгрии

03.04.2017 13:03 — Разное | Tut.by  
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Шесть наград завоевали белорусские борцы на молодежном чемпионате Европы в венгерском Сомбатхее, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительный день турнира на третью ступень пьедестала почета поднялся представитель белорусской команды по греко-римской борьбе Тимур Бердыев (весовая категория до 75 кг). Для бронзового призера старт соревнований сложился удачно. По основной сетке Тимур Бердыев дошел до полуфинала, победив Ларса Айсберга из Швеции - 11:2, болгарина Росиана Дермирански - 13:3. В полуфинале он уступил Антонио Каменьясевичу из Хорватии - 2:5, а в упорной схватке за третье место победил Павла Молнара из Украины.

Ранее золотую медаль в Сомбатхее в категории до 55 кг завоевала Ирина Курочкина.


Ирина Курочкина. Фото с сайта dynamo.by

На счету белорусской команды также две серебряные награды: представитель вольной борьбы Виталий Песняк (125 кг) лишь в финале уступил сопернику из Грузии Гено Петриашвили, Наталья Ланько (75 кг) в решающем поединке не смогла сломить сопротивление Жанетт Немет из Венгрии.

Кроме Тимура Бердыева, бронзовые награды молодежного чемпионата Европы до 23-х лет завоевали Екатерина Пичковская (53 кг) и Надежда Драгунова (60 кг).

 
 
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Шесть наград завоевали белорусские борцы на молодежном чемпионате Европы в венгерском Сомбатхее.

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