Волейболистки юниорской сборной Беларуси до 18 лет одержали две победы на чемпионате Европы в Нидерландах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда брестского тренера Натальи Мелянюк в первом туре одолела сборную Греции — 3:0 (25:18, 25:17, 25:14).

Во втором белоруски смогли обыграть команду Сербии — 3:1 (25:20, 25:16, 22:25, 25:16). Одна из лидеров команды Анна Гришкевич отметилась во встрече 13 очками.

Белоруски уверенно действовали на блоке, заработав 15 баллов, а также сделали в ходе четырех партий 14 эйсов на своей подаче.

Сборная Беларуси, набрав шесть очков после двух матчей, возглавляет отборочную группу II. Такое же количество очков у волейболисток Польши, расположившихся на второй строке таблицы.

Очередные матчи на чемпионате Европы белоруски проведут со Словенией (4 апреля), Румынией (5 апреля) и завершат предварительный раунд 6 апреля встречей с Польшей.

В группе I лидирует сборная Италии (шесть очков). Команда России, в тренерский штаб которой входит и легендарная Екатерина Гамова, потерпела два поражения на старте турнира и занимает в группе I пятое место из шести.

Команды, которые займут первое и второе места в группах, выйдут в полуфинал (8 апреля). Решающие встречи за награды континентального первенства состоятся 9 апреля. Шесть лучших команд чемпионата Европы среди игроков до 18 лет получат право сыграть в финальной стадии чемпионата мира, который с 18 по 27 августа 2017 года пройдет в аргентинских городах Росарио и Санта Фе.

Юниорская сборная Беларуси по волейболу до 18 лет наибольшего успеха добилась в 2001 году, когда стала бронзовым призером турнира.