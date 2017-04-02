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Кремль прокомментировал заявления Литвы о рисках нападения РФ

03.04.2017 13:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 апр — Sputnik. Заявления Литвы о якобы возможном нападении России на страны Балтии — проявления тотальной русофобии, которая навязывается извне, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Департамент госбезопасности и второй департаментом оперативных служб при минобороны Литвы подготовили отчет об угрозах нацбезопасности страны. В документе утверждается, что большая часть опасности исходит от России, при этом отмечается, что РФ может начать войну против Балтии за одни-двое суток.

Кремль прокомментировал заявления Литвы о рисках нападения РФ
© Sputnik Сергей Гунеев
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"Если эта информация соответствует действительности, — я подчеркиваю это — то это, наверное, еще одно такое ярко выраженное проявление русофобии, которое во многом навязывается как в самих странах, так и извне государств Прибалтики", — цитирует слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что такая русофобия не соответствует интересам русскоязычного населения, проживающего на территориях этих стран.

При этом Песков подчеркнул, что Кремль всегда выступал за поддержание дружественных отношений со странами Балтии.

В свою очередь Минобороны Беларуси считает доклад домыслом и отказывается его комментировать.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минобороны Беларуси отказались комментировать документ о нацбезопасности, назвав его домыслом.

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