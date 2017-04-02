Международное информационное агентство Sputnik поздравило всех прошедших во второй тур участников из ближнего зарубежья. Дети получили в подарок свитшоты, футболки, кружки, блокноты и многое другое. Первое, что сделали ребята — начали примерку прямо во время награждения.

Напомним, что во второй тур проекта "Ты супер!" прошли Анастасия Кравченя и Дарья Чернова из Беларуси, которые растрогали жюри своими выступлениями. Также повезло и Казахстану — во второй тур шоу прошли сразу два участника — Владислав Лоскутов и Роман Корнеев. Урмат Мырсаканов из Кыргызстана не смог не очаровать жюри и также прошел дальше. В Армении могут гордиться своими участницами — Сабина Манвелян и Ангелина Папикян прошли дальше, собственно, как и Валерия Адлейба из Абхазии, от голоса которой пришли в восторг абсолютно все. Также прошли во второй тур Игорь Лесков из Эстонии и две исполнительницы из Азербайджана — Хошгедем Мехтиева и Парвана Алджанова.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik даст шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии. Следите в материалах Sputnik за успехами участников и секретами шоу.