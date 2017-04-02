Средняя зарплата белорусов в феврале упала до 716,5 рубля. При этом получкой выше 400 долларов могли похвастаться только жители трех районов — Солигорского, Минского и Дзержинского, а также Минска Жодино и Новополоцка. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как зарплаты белорусов выглядят на фоне получек соседей.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В России в феврале в среднем получали 1,2 тысячи рублей (суммы переведены в белорусские рубли по курсу Нацбанка на 3 апреля этого года). За год получки россиян выросли на 6%.

Средние февральские зарплаты украинцев составили 430 рублей. Больше всего получают жители Киева (681 рубль), а меньше всего — Тернопольской области (332 рубля). Лидируют по уровню зарплат работники авиационной отрасли — 1819 рублей. Меньше всего получают работники почты и курьеры — 233 рубля.

В Казахстане — нашего «соседа» по Таможенному союзу — в феврале получали в среднем 820 рублей.

В Польше средние февральские заработки были на уровне 2038 рублей. В Латвии средняя месячная зарплата-брутто (то есть до вычета налогов) составляет около 1720 рублей, в Эстонии — 2290 рублей. Литовцы получают около 1650 рублей.