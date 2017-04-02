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Гидромет: к середине недели похолодает
03.04.2017 13:44 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 апр – Sputnik. Прохладная погода ожидается в Беларуси в первой половине текущей недели, сообщили Sputnik в понедельник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По информации синоптиков в воскресенье 2 апреля в Беларуси была зафиксирована температура +22°С.
"Во вторник 4 апреля ожидается без осадков, минимальная температура ночью составит +1..+7°С, максимальная днем – +9..+15°С", – сказали в Гидромете.
В среду с территории Польши и Украины в Беларусь начнут смещаться атмосферные фронты – пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью термометры покажут от+1 до +7°С, днем – +12..+17°С, по югу страны – до +19°С.
В четверг 6 апреля в республику будут поступать прохладные воздушные массы со Скандинавского полуострова, снова пройдут дожди, а температура днем составит +6..+12°С.
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Со среды похолодание станет более заметным – из-за поступающего в Беларусь воздуха со Скандинавии.
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