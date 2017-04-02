МИНСК, 3 апр – Sputnik. Прохладная погода ожидается в Беларуси в первой половине текущей недели, сообщили Sputnik в понедельник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков в воскресенье 2 апреля в Беларуси была зафиксирована температура +22°С.

"Во вторник 4 апреля ожидается без осадков, минимальная температура ночью составит +1..+7°С, максимальная днем – +9..+15°С", – сказали в Гидромете.

В среду с территории Польши и Украины в Беларусь начнут смещаться атмосферные фронты – пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью термометры покажут от+1 до +7°С, днем – +12..+17°С, по югу страны – до +19°С.

В четверг 6 апреля в республику будут поступать прохладные воздушные массы со Скандинавского полуострова, снова пройдут дожди, а температура днем составит +6..+12°С.