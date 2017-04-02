Заместитель генерального прокурора Польши Марек Пощенек сообщил, что уже собраны доказательства, которые позволили прокурорам сформулировать новые обвинения в отношении авиадиспетчеров, а также третьего лица, находившегося в башне управления полетами, в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибель большого количества людей, сообщает ria.ru .

Польша намерена обратиться к России с запросом о правовой помощи для допроса российских авиадиспетчеров, уточнил Пощенек.

Политический эксперт, главный редактор российского журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил радио Sputnik Беларусь обвинения польской стороны в адрес российских авиадиспетчеров, безусловно, политизированы, поскольку не основаны ни на праве, ни на реальном объективном расследовании.



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"Абсолютно точно было установлено и подтверждено, в том числе, и данными дешифровки "черных ящиков" о том, что в момент посадки самолета президентом Польши в кабине пилотов находилось постороннее лицо. Как было установлено, в том числе, и польскими компетентными органами, это был тогдашний главнокомандующий польскими военно-воздушными силами, который фактически принудил пилотов совершить посадку вопреки их обоснованным возражениям, ссылаясь на то, что для престижа Польши посадка в другом месте будет иметь непоправимые последствия", — сообщил Коротченко.

В нынешней ситуации, по словам эксперта, очевидно, что после смены правительства и политического курса Польши нынешние "правые" не желают объективного расследования и вместо того, чтобы признать ту вину, которая лежит на польской стороне, пытаются выдвинуть ничем не обоснованные обвинения в адрес российских диспетчеров, которые неоднократно предупреждали польский борт №1 о том, что заход на посадку невозможен.

В свою очередь, в Кремле заявили, что "соглашаться с такими выводами не представляется возможным".

"Этим делом занимаются и российские следственные органы, а обстоятельства катастрофы уже достаточно серьезно исследованы. Работа будет продолжаться", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Самолет президента Польши Леха Качиньского разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: восемь членов экипажа и 88 пассажиров, летевших на траурные мероприятия в Катыни, в том числе президент Польши с супругой и ряд официальных лиц. Все они погибли.

Согласно отчету Межгосударственного авиационного комитета, непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Комментарий эксперта, главного редактора российского журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко по поводу обвинений польской стороны в адрес российских авиадиспетчеров слушайте на радио Sputnik Беларусь.