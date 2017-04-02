Юношеская (не старше 18 лет) сборная Беларуси 2 апреля в Праге провела товарищеский матч против чешской молодежной команды «Спарта U21» и одержала крупную победу, сообщает пресс-служба ФХБ.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Спарта U21» — Беларусь U18 — 3:8

Беларусь U18: Андрей Грищенко (Никита Толопило); Дмитрий Дерябин (К) — Максим Никитин, Дмитрий Кот — Василий Филяев — Игорь Мартынов (А); Сергей Сапего — Владислав Габрус, Владислав Михальчук — Артем Балтрук — Андрей Павленко; Дмитрий Саврицкий — Давид Назарян, Глеб Фирсов — Артем Аносов — Иван Дроздов; Евгений Островский — Глеб Андреев, Павел Ажгирей — Владислав Ануфриенко — Константин Дробыш.

Шайбы: 0:1 — Гурбан (Дробыш, 4.39), 0:2 — Павленко (Балтрук, 6.17), 1:2 — Яндус (10.41), 1:3 — Балтрук (Павленко, 23.58), 1:4 — Филяев (Мартынов, 25.39), 1:5 — Фирсов (Балтрук, 26.29), 2:5 — Кафка (Пейчаль, 30.22), 2:6 — Филяев (Мартынов, 33.39), 2:7 — Дроздов (Фирсов, 47.39), 3:7 — Гануш (Свобода, Т. Яндус, 50.32), 3:8 — Саврицкий (Павленко, 57.37).

Юрий Файков, главный тренер юношеской (не старше 18 лет) сборной Беларуси:

— После тяжелых двухнедельных сборов провели первый контрольный матч под нагрузкой. Играли против хорошей команды чешской лиги U21. Игрой доволен, но есть много моментов, на которые нужно обратить внимание и исправить в ближайшее время. Сбор продолжается, работаем дальше, — сказал Юрий Файков.

7 апреля юношеская (U18) сборная Беларуси сыграет со сверстниками из США, а 8 апреля состоится контрольный матч со Швейцарией.

C 13 по 23 апреля в словацких городах Попрад и Спишска Нова Вес пройдет юношеский чемпионат мира в элитном дивизионе. Соперниками белорусских хоккеистов по группе «В» на предварительном этапе станут команды США (13 апреля), Чехии (14 апреля), Швеции (16 апреля) и России (17 апреля). Поединки этой группы примет Спишска Нова Вес.

В группе «А» в Попраде будут соперничать Канада, Финляндия, Словакия, Швейцария и Латвия.

Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинальную стадию мирового форума, аутсайдеры в серии до 2 побед выявят неудачника, который утратит прописку в элитном дивизионе.

Год назад в Минске белорусские юноши выиграли ЧМ в дивизионе I и вышли в сильнейший эшелон , где сборная Беларуси (U18) не выступала с 2010 года, когда на первенстве планеты в Минске и Бобруйске заняла последнее место среди 10 команд и утратила прописку в высшем свете.

Лучшим достижением сборной Беларуси на юношеских чемпионатах мира является 5-е место в элитном дивизионе в 2002 году в словацких Пьештянах. Той командой руководил Михаил Захаров, за нее выступали Андрей Костицын, Михаил Грабовский, Константин Захаров и Владимир Денисов.