|
Андрейченко призвал продвигать выработку единых тарифов на энергоносители в Союзном государстве
03.04.2017 13:48 — Разное | Ежедневник
фото: belta.by
Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко призвал депутатов продвигать выработку единых тарифов на энергоносители в Союзном государстве Беларуси и России.
«Вчера мы отмечали День единения народов Беларуси и России. Эта праздничная дата – серьезный повод задуматься о будущем нашей интеграции», – сказал Андрейченко на открытии сессии парламента в понедельник в Минске.
В данной связи он напомнил, что очередная сессия союзного парламента пройдет в июне текущего года в Беларуси.
«Важно организовать работу таким образом, чтобы ее результаты позволили нам реально продвигаться в реализации согласованной промышленной политики, создании равных условий для субъектов хозяйствования, выработке единых тарифов на энергоносители», – сказал Андрейченко, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко призвал депутатов продвигать выработку единых тарифов на...
|
Архив (Разное)
Комментарии