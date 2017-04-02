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Андрейченко призвал продвигать выработку единых тарифов на энергоносители в Союзном государстве

03.04.2017 13:48 — Разное | Ежедневник  
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Андрейченко призвал продвигать выработку единых тарифов на энергоносители в Союзном государстве

фото: belta.by

Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко призвал депутатов продвигать выработку единых тарифов на энергоносители в Союзном государстве Беларуси и России.

«Вчера мы отмечали День единения народов Беларуси и России. Эта праздничная дата – серьезный повод задуматься о будущем нашей интеграции», – сказал Андрейченко на открытии сессии парламента в понедельник в Минске.

В данной связи он напомнил, что очередная сессия союзного парламента пройдет в июне текущего года в Беларуси.

«Важно организовать работу таким образом, чтобы ее результаты позволили нам реально продвигаться в реализации согласованной промышленной политики, создании равных условий для субъектов хозяйствования, выработке единых тарифов на энергоносители», – сказал Андрейченко, пишет "Интерфакс-Запад".
 

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко призвал депутатов продвигать выработку единых тарифов на...

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