﻿ американец поймал двухголовую змею. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

американец поймал двухголовую змею

03.04.2017 14:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Фотограф из Канзаса Джейсон Талботт (Jason Talbott) нашел маленькую змею с двумя головами. Об этом рассказывает издание Mirror.


Фото: Jason Talbott / Caters / mirror.co.uk

Несмотря на необычный вид, рептилия была безобидной — ее зубы не могли прокусить человеческую кожу. Судя по видео, двигаться змее было непросто: каждая голова направлялась в своем направлении.

Считается, что змеи чаще других животных страдают от полицефалии — состояния, когда на одном теле оказывается две головы. Это результат неполного монозиготного двойникования — аномалии в развитии оплодотворенной яйцеклетки. Обычно в случае успеха этого процесса появляются однояйцевые близнецы.


Фото: Jason Talbott / Caters / mirror.co.uk

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Жизнь у двухголовых существ очень сложная. Чаще всего две головы имеют раздельные сознания, каждая из них может контролировать тело. Из-за этого они мешают двигаться, могут конкурировать за еду и даже нападать друг на друга. Такие животные плохо выживают в дикой природе и редко живут дольше двух месяцев.

Читайте также: 

Биологи обнаружили эмбрион акулы с двумя головами

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судя по видео, двигаться змее было непросто: каждая голова направлялась в своем направлении.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У аўторак у Беларусі чакаецца да +15 градусаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика