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американец поймал двухголовую змею
Фотограф из Канзаса Джейсон Талботт (Jason Talbott) нашел маленькую змею с двумя головами. Об этом рассказывает издание
Несмотря на необычный вид, рептилия была безобидной — ее зубы не могли прокусить человеческую кожу. Судя по видео, двигаться змее было непросто: каждая голова направлялась в своем направлении.
Считается, что змеи чаще других животных страдают от
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Жизнь у двухголовых существ очень сложная. Чаще всего две головы имеют раздельные сознания, каждая из них может контролировать тело. Из-за этого они мешают двигаться, могут конкурировать за еду и даже нападать друг на друга. Такие животные плохо выживают в дикой природе и редко живут дольше двух месяцев.
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Судя по видео, двигаться змее было непросто: каждая голова направлялась в своем направлении.
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