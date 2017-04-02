Фотограф из Канзаса Джейсон Талботт (Jason Talbott) нашел маленькую змею с двумя головами. Об этом рассказывает издание Mirror .



Фото: Jason Talbott / Caters / mirror.co.uk

Несмотря на необычный вид, рептилия была безобидной — ее зубы не могли прокусить человеческую кожу. Судя по видео, двигаться змее было непросто: каждая голова направлялась в своем направлении.

Считается, что змеи чаще других животных страдают от полицефалии — состояния, когда на одном теле оказывается две головы. Это результат неполного монозиготного двойникования — аномалии в развитии оплодотворенной яйцеклетки. Обычно в случае успеха этого процесса появляются однояйцевые близнецы.



Фото: Jason Talbott / Caters / mirror.co.uk

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Жизнь у двухголовых существ очень сложная. Чаще всего две головы имеют раздельные сознания, каждая из них может контролировать тело. Из-за этого они мешают двигаться, могут конкурировать за еду и даже нападать друг на друга. Такие животные плохо выживают в дикой природе и редко живут дольше двух месяцев.

Читайте также: Биологи обнаружили эмбрион акулы с двумя головами