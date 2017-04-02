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В атмосфере Земли нашли горячие "реки" плазмы
Ученые из Университета Калгари в Канаде выяснили, что в верхних слоях атмосферы Земли текут сверхзвуковые «реки» плазмы, нагретые до 10 тысяч градусов Цельсия. Их порождают большие электрические поля, которые генерируются в ионосфере. Об исследовании сообщает
Более века назад норвежский ученый Кристиан Биркеланд предположил, что при взаимодействии солнечного ветра и магнитного поля Земли возникают огромные токи электрической энергии. Они находятся в ионосфере — слое атмосферы, который простирается на высоте 75 — тысячи километров. Существование токов Биркеланда, ответственных за возникновение полярных сияний, было подтверждено в 1970-х годах.
Ученые проанализировали данные, полученные тремя спутниками Swarm, чья орбита лежит между ионосферой и
По словам ученых, подобная система существует во внешнем ядре Земли. Так, спутники Swarm обнаружили реку расплавленного железа, текущую на глубине три тысячи километров под Аляской. Скорость этого потока стала в три раза выше за последние два десятилетия. Течение также порождается магнитными полями планеты.
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Они находятся в ионосфере - слое атмосферы, который простирается на высоте 75 - тысячи километров.
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