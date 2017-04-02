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Лукашенко не полетит в США
Стало известно, что вместо президента Беларусь в США будет представлять заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, пишет
Напомним, Александр Лукашенко
«Комиссия США по проведению памятных мероприятий по случаю столетия Первой мировой войны направила приглашение белорусской стороне принять участие в международной памятной церемонии "Жертвуя во имя свободы и мира", посвященной столетию вступления США в Первую мировую войну. Мероприятие состоится 6 апреля 2017 года в Канзас-Сити, штат Миссури, – заявил Дмитрий Мирончик. – Республику Беларусь на церемонии будет представлять заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко».
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Стало известно, что вместо президента Беларусь в США будет представлять заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.
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