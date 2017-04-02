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В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, сообщается о десяти погибших
03.04.2017 15:49 — Разное | Ежедневник
Взрыв произошел на одной из станций метрополитена в Санкт-Петербурге.
Об этом
"На станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства, отметив, что станция сильно задымлена.
В свою очередь, представитель регионального управления МЧС РФ сообщил, что ведомство проверяет информацию о задымлении в метро Петербурга. "Есть заявка о задымлении, сотрудники выехали на место", - сказал представитель управления.
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Взрыв произошел на одной из станций метрополитена в Санкт-Петербурге.
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