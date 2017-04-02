﻿ В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, сообщается о десяти погибших. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, сообщается о десяти погибших

03.04.2017 15:49 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, сообщается о десяти погибших

Взрыв произошел на одной из станций метрополитена в Санкт-Петербурге.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства, отметив, что станция сильно задымлена. 

В свою очередь, представитель регионального управления МЧС РФ сообщил, что ведомство проверяет информацию о задымлении в метро Петербурга. "Есть заявка о задымлении, сотрудники выехали на место", - сказал представитель управления.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Взрыв произошел на одной из станций метрополитена в Санкт-Петербурге.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Минэкономики прогнозируют низкий ВВП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика