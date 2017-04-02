



Взрыв произошел на одной из станций метрополитена в Санкт-Петербурге.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства, отметив, что станция сильно задымлена.

В свою очередь, представитель регионального управления МЧС РФ сообщил, что ведомство проверяет информацию о задымлении в метро Петербурга. "Есть заявка о задымлении, сотрудники выехали на место", - сказал представитель управления.