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Министерство антимонопольного регулирования и торговли будет принимать жалобы на высокие цены. Ведомство планирует организовать горячую линию, на которую можно будет позвонить и пожаловаться на необоснованно завышенные цены.

Создание линии сегодня анонсировал министр Владимир Колтович.

По его словам, с инфляцией в целом в Беларуси все нормально. Колтович считает, что до конца года удастся удержать ее в прогнозных рамках.

«Другой вопрос, доволен ли человек ценами. Мы в МАРТ приняли решение открыть горячую линию, чтобы расширить наш мониторинг по фактам необоснованного завышения цен», — сказал Колтович.

Чиновник не стал стесняться в выражениях, заявив, что «некоторые торговые предприятия потеряли совесть», увеличив торговые надбавки с 20 до 40-60%, пишет "Белорусы и рынок" .

Необоснованный рост цен станет предметов разбирательства на коллегии министерства. Колтович пообещал вызвать на коллегию представителей предприятий торговли и производителей, чтобы они пояснили основания для роста цен на их продукцию или товары.