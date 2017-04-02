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В Минэкономики прогнозируют низкий ВВП

03.04.2017 15:35 — Разное | БДГ  
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Глава Министерства экономики Беларуси сообщил, что ВВП страны по итогам первого квартала будет ниже прогноенного показателя.

Белорусский ВВП по итогу первого квартала 2017 года будет на 0,2-0,3% ниже прогнозного показателя, сообщил сегодня журналистам министр экономики Беларуси Владимир Зиновский.

Министр отметил, что ВВП окажется ниже из-за недополучения Беларусью нефти из РФ.

«По другим секторам экономики есть возможность выполнить прогнозные показатели: и по промышленности, и по сельскому хозяйству. Даже при стагнировании работы строительной отрасли, если напрячься, можно выполнять», - сказал министр, добавив, что есть и другие проблемы: «непочатый край работы с внешними услугами».

Как ранее сообщала БДГ, в феврале ухудшилась динамика экономики: если ВВП января был меньше прошлогоднего на 0,5%, то января-февраля – на 1,0%, а самого февраля – на 1,5%. И это относительно самого «дна» падения – начала 2016-го. Минусовые проценты от Белстата идут 26-й месяц подряд. А годовой индекс находится в «красной зоне» 22 месяца. Но негатив здесь снижается: в отчетном 12-месячном периоде падение ВВП - 2,1%, когда как месяц назад было 2,3%, а в календарном 2016-м – 2,6%.

 
 
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Глава Министерства экономики Беларуси сообщил, что ВВП страны по итогам первого квартала будет ниже прогноенного показателя.

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