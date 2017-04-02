Глава Министерства экономики Беларуси сообщил, что ВВП страны по итогам первого квартала будет ниже прогноенного показателя.

Белорусский ВВП по итогу первого квартала 2017 года будет на 0,2-0,3% ниже прогнозного показателя, сообщил сегодня журналистам министр экономики Беларуси Владимир Зиновский.

Министр отметил, что ВВП окажется ниже из-за недополучения Беларусью нефти из РФ.

«По другим секторам экономики есть возможность выполнить прогнозные показатели: и по промышленности, и по сельскому хозяйству. Даже при стагнировании работы строительной отрасли, если напрячься, можно выполнять», - сказал министр, добавив, что есть и другие проблемы: «непочатый край работы с внешними услугами».