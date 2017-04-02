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В Минэкономики прогнозируют низкий ВВП
Глава Министерства экономики Беларуси сообщил, что ВВП страны по итогам первого квартала будет ниже прогноенного показателя.
Белорусский ВВП по итогу первого квартала 2017 года будет на 0,2-0,3% ниже прогнозного показателя, сообщил сегодня журналистам министр экономики Беларуси Владимир Зиновский.
Министр отметил, что ВВП окажется ниже из-за недополучения Беларусью нефти из РФ.
«По другим секторам экономики есть возможность выполнить прогнозные показатели: и по промышленности, и по сельскому хозяйству. Даже при стагнировании работы строительной отрасли, если напрячься, можно выполнять», -
Как ранее сообщала БДГ, в феврале
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Глава Министерства экономики Беларуси сообщил, что ВВП страны по итогам первого квартала будет ниже прогноенного показателя.
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