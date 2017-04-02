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ГАИ: погибший водитель ехал в гости без прав, страховки и техосмотра
03.04.2017 15:58 — Разное | Sputnik Беларусь
Старший инспектор отделения по агитации и пропаганде Гомельского областного управления ГАИ Анна Ковалева рассказала радио Sputnik Беларусь подробности трагического ДТП.
"Примерно в полночь 3 апреля в Рогачевском районе 35-летний водитель, который ранее был лишен права управления транспортными средствами, управляя мопедом Sabur и двигаясь по улице Боровая деревни Журавичи, на закруглении дороги выехал на левую обочину, где совершил наезд на осветительную опору. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия", — рассказала Ковалева.
© Sputnik / Виктор Толочко
По информации инспектора, водитель управлял мопедом без мотошлема. Мопед не был зарегистрирован в установленном порядке, государственный технический осмотр также не был пройден. Отсутствовал и договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Собеседница Sputnik уточнила, что ранее водитель был уже дважды лишен прав за езду в состоянии алкогольного опьянения.
"Второй раз он был лишен прав за повторную в течение года езду в состоянии алкогольного опьянения. То есть у него уже была уголовная статья. Сейчас водитель вышел из мест "не столь отдаленных", сразу же сел на мопед, который у него стоял в гараже, и направился, со слов соседа, в гости. Не справился с управлением, совершил наезд на осветительную опору и погиб", — сказала Ковалева.
Физическое состояние водителя на данный момент устанавливается, уточнила инспектор.
Комментарий старшего инспектора отделения по агитации и пропаганде Гомельского областного управления ГАИ Анны Ковалевой о трагическом ДТП в Рогачевском районе слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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ДТП со смертельным исходом произошло в ночь на 3 апреля под Рогачевом: водитель мопеда влетел в осветительную мачту, ранее он был уже дважды лишен прав за езду в...
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