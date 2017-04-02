Старший инспектор отделения по агитации и пропаганде Гомельского областного управления ГАИ Анна Ковалева рассказала радио Sputnik Беларусь подробности трагического ДТП.

"Примерно в полночь 3 апреля в Рогачевском районе 35-летний водитель, который ранее был лишен права управления транспортными средствами, управляя мопедом Sabur и двигаясь по улице Боровая деревни Журавичи, на закруглении дороги выехал на левую обочину, где совершил наезд на осветительную опору. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия", — рассказала Ковалева.



© Sputnik / Виктор Толочко Бесправник на мопеде разбился насмерть в Рогачевском районе

По информации инспектора, водитель управлял мопедом без мотошлема. Мопед не был зарегистрирован в установленном порядке, государственный технический осмотр также не был пройден. Отсутствовал и договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Собеседница Sputnik уточнила, что ранее водитель был уже дважды лишен прав за езду в состоянии алкогольного опьянения.

"Второй раз он был лишен прав за повторную в течение года езду в состоянии алкогольного опьянения. То есть у него уже была уголовная статья. Сейчас водитель вышел из мест "не столь отдаленных", сразу же сел на мопед, который у него стоял в гараже, и направился, со слов соседа, в гости. Не справился с управлением, совершил наезд на осветительную опору и погиб", — сказала Ковалева.

Физическое состояние водителя на данный момент устанавливается, уточнила инспектор.

Комментарий старшего инспектора отделения по агитации и пропаганде Гомельского областного управления ГАИ Анны Ковалевой о трагическом ДТП в Рогачевском районе слушайте на радио Sputnik Беларусь.