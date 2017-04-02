FINANCE.TUT.BY посмотрел, как за последние полгода изменились условия по кредитам на новые автомобили, а также узнал, какие суммы придется платить ежемесячно. Мы проанализировали кредиты, которые можно получить без привязки к определенному автосалону.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Чтобы получить кредит на автомобиль, потребуется дополнительное обеспечение. Как правило, банки берут в залог приобретаемый автомобиль. В некоторых случаях дополнительно может потребоваться и поручитель.

До момента оформления кредитного договора важно учесть два момента. Во-первых, для передачи автомобиля в залог необходимо оформления страхования по программе «Полное КАСКО». Такое требование сейчас есть практически у всех банков. Во-вторых, нужно быть готовым к участию в покупке собственными средствами — 20−30% от стоимости машины.

Ограничения по максимальной сумме выражаются в денежном эквиваленте или в проценте от стоимости автомобиля.

Главные выводы:

Как и по потребительским кредитам, ставки по кредитам на покупку автомобиля стали меньше. Сейчас процентная ставка варьируется от 17% до 22%, при этом основная масса предложений — до 18%. Самое выгодное предложение в части процентной ставки у Банка БелВЭБ, Беларусбанка, Паритетбанка, БПС-Сбербанка — 17%%.

Срок таких кредитов в основном составляет 7 лет. Но Белгазпромбанк предлагает на 10 лет.

Беларусбанк и Паритетбанк дают своим клиентам возможность получить любую сумму в пределах их кредитоспособности, при этом не требуется первоначальный взнос.

Собственное участие в размере 30% попросит Белинвестбанк и Белагропромбанк, для остальных банков оно составит 20%. По кредитам Банка БелВЭБ и БПС-Сбербанка нет необходимости в участии собственными средствами.

Чтобы понять, сколько стоят подобные предложения, мы сделали расчет ежемесячного платежа и переплаты на примере кредита Беларусбанка (одна из самых выгодных ставок, максимальный срок 7 лет и действует сниженная ставка в первые 180 дней). Предположим, вы планируете покупку нового автомобиля среднего класса со стоимостью в пределах 10 тысяч долларов в эквиваленте, при этом у вас уже есть 30% собственных средств. Получается, что вам не хватает для покупки примерно 13 100 рублей (131 миллион рублей старыми). Максимальный ежемесячный платеж составит 355,71 рублей, максимальная переплата — 7 379,63 рублей (при полном сроке кредитования).

Банк, кредит Ставка, срок,

максимальная сумма Минимальный процент собственного участия,

обеспечение Паритетбанк,

«АвтоШанс» 14% в первый год, потом 17%,

до 7 лет,

в пределах кредитоспособности Нет,

залог автомобиля, поручительство Приорбанк,

«Кредит на новый автомобиль» 21%,

до 5 лет,

до 60 000 долларов в эквиваленте 20%,

залог автомобиля, поручительство супруга/супруги (при наличии) РРБ-Банк,

«Автоплюс» 18%,

до 5 лет,

до 60 000 рублей 20%,

залог автомобиля Цептер Банк,

Цептер Авто 22%,

до 7 лет,

до 80% от стоимости 20%,

залог автомобиля Банк БелВЭБ,

«Сваё аўто» 17%,

до 7 лет,

до 45 000 рублей нет,

залог автомобиля,

свыше 20 000 рублей — поручительство Белагропромбанк,

«Автокредитование» 19%,

до 7 лет,

до 70% стоимости автомобиля 30%,

залог автомобиля или поручительство Беларусбанк,

«Кредит на приобретение автомобиля» 13% первые 180 дней, потом 17%,

до 7 лет,

в пределах кредитоспособности Нет,

поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством Белгазпромбанк,

«Автомобиль от дилера» 17,9%%,

до 10 лет,

до 80% стоимости приобретаемого автомобиля 20%,

залог автомобиля Белинвестбанк,

«На приобретение нового автомобиля» 17,1%,

до 7 лет,

до 70% стоимости приобретаемого автомобиля 30%,

залог приобретаемого автомобиля БПС-Сбербанк,

«Главная дорога со Сбербанком!» В первый год 14,5%, потом 17% (со страховкой),

в первый год 15%, потом 17,5% (без страховки),

до 7 лет,

до 70 000 долларов в эквиваленте нет,

залог автомобиля, поручительство, гарантийный депозит, мерные слитки из драгоценных металлов (обеспечение зависит от процента собственного участия в покупке) БТА Банк,

«Автоэкспресс» 18% (при сроке до 5 лет)

19% (при сроке до 7 лет),

до 7 лет,

до 80% стоимости автомобиля 20%,

залог приобретаемого автомобиля Франсабанк,

«Кредит на приобретение нового автомобиля» 18%,

до 7 лет,

до 80% от стоимости автомобиля 20%,

неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости)

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