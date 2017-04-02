FINANCE.TUT.BY посмотрел, как за последние полгода изменились условия по кредитам на новые автомобили, а также узнал, какие суммы придется платить ежемесячно. Мы проанализировали кредиты, которые можно получить без привязки к определенному автосалону.
Чтобы получить кредит на автомобиль, потребуется дополнительное обеспечение. Как правило, банки берут в залог приобретаемый автомобиль. В некоторых случаях дополнительно может потребоваться и поручитель.
До момента оформления кредитного договора важно учесть два момента. Во-первых, для передачи автомобиля в залог необходимо оформления страхования по программе «Полное КАСКО». Такое требование сейчас есть практически у всех банков. Во-вторых, нужно быть готовым к участию в покупке собственными средствами — 20−30% от стоимости машины.
Ограничения по максимальной сумме выражаются в денежном эквиваленте или в проценте от стоимости автомобиля.
Главные выводы:
Как и по потребительским кредитам, ставки по кредитам на покупку автомобиля стали меньше. Сейчас процентная ставка варьируется от 17% до 22%, при этом основная масса предложений — до 18%. Самое выгодное предложение в части процентной ставки у Банка БелВЭБ, Беларусбанка, Паритетбанка, БПС-Сбербанка — 17%%.
Срок таких кредитов в основном составляет 7 лет. Но Белгазпромбанк предлагает на 10 лет.
Беларусбанк и Паритетбанк дают своим клиентам возможность получить любую сумму в пределах их кредитоспособности, при этом не требуется первоначальный взнос.
Собственное участие в размере 30% попросит Белинвестбанк и Белагропромбанк, для остальных банков оно составит 20%. По кредитам Банка БелВЭБ и БПС-Сбербанка нет необходимости в участии собственными средствами.
Чтобы понять, сколько стоят подобные предложения, мы сделали расчет ежемесячного платежа и переплаты на примере кредита Беларусбанка (одна из самых выгодных ставок, максимальный срок 7 лет и действует сниженная ставка в первые 180 дней). Предположим, вы планируете покупку нового автомобиля среднего класса со стоимостью в пределах 10 тысяч долларов в эквиваленте, при этом у вас уже есть 30% собственных средств. Получается, что вам не хватает для покупки примерно 13 100 рублей (131 миллион рублей старыми). Максимальный ежемесячный платеж составит 355,71 рублей, максимальная переплата — 7 379,63 рублей (при полном сроке кредитования).
Банк, кредит
Ставка, срок,
максимальная сумма
Минимальный процент собственного участия,
обеспечение
Паритетбанк,
«АвтоШанс»
14% в первый год, потом 17%,
до 7 лет,
в пределах кредитоспособности
Нет,
залог автомобиля, поручительство
Приорбанк,
«Кредит на новый автомобиль»
21%,
до 5 лет,
до 60 000 долларов в эквиваленте
20%,
залог автомобиля, поручительство супруга/супруги (при наличии)
РРБ-Банк,
«Автоплюс»
18%,
до 5 лет,
до 60 000 рублей
20%,
залог автомобиля
Цептер Банк,
Цептер Авто
22%,
до 7 лет,
до 80% от стоимости
20%,
залог автомобиля
Банк БелВЭБ,
«Сваё аўто»
17%,
до 7 лет,
до 45 000 рублей
нет,
залог автомобиля,
свыше 20 000 рублей — поручительство
Белагропромбанк,
«Автокредитование»
19%,
до 7 лет,
до 70% стоимости автомобиля
30%,
залог автомобиля или поручительство
Беларусбанк,
«Кредит на приобретение автомобиля»
13% первые 180 дней, потом 17%,
до 7 лет,
в пределах кредитоспособности
Нет,
поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством
Белгазпромбанк,
«Автомобиль от дилера»
17,9%%,
до 10 лет,
до 80% стоимости приобретаемого автомобиля
20%,
залог автомобиля
Белинвестбанк,
«На приобретение нового автомобиля»
17,1%,
до 7 лет,
до 70% стоимости приобретаемого автомобиля
30%,
залог приобретаемого автомобиля
БПС-Сбербанк,
«Главная дорога со Сбербанком!»
В первый год 14,5%, потом 17% (со страховкой),
в первый год 15%, потом 17,5% (без страховки),
до 7 лет,
до 70 000 долларов в эквиваленте
нет,
залог автомобиля, поручительство, гарантийный депозит, мерные слитки из драгоценных металлов (обеспечение зависит от процента собственного участия в покупке)
БТА Банк,
«Автоэкспресс»
18% (при сроке до 5 лет)
19% (при сроке до 7 лет),
до 7 лет,
до 80% стоимости автомобиля
20%,
залог приобретаемого автомобиля
Франсабанк,
«Кредит на приобретение нового автомобиля»
18%,
до 7 лет,
до 80% от стоимости автомобиля
20%,
неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости)
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