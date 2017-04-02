﻿ Кредиты на новые автомобили: какие сейчас действуют ставки и сколько придется платить ежемесячно. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кредиты на новые автомобили: какие сейчас действуют ставки и сколько придется платить ежемесячно

03.04.2017 15:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

FINANCE.TUT.BY посмотрел, как за последние полгода изменились условия по кредитам на новые автомобили, а также узнал, какие суммы придется платить ежемесячно. Мы проанализировали кредиты, которые можно получить без привязки к определенному автосалону.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Чтобы получить кредит на автомобиль, потребуется дополнительное обеспечение. Как правило, банки берут в залог приобретаемый автомобиль. В некоторых случаях дополнительно может потребоваться и поручитель.

До момента оформления кредитного договора важно учесть два момента. Во-первых, для передачи автомобиля в залог необходимо оформления страхования по программе «Полное КАСКО». Такое требование сейчас есть практически у всех банков. Во-вторых, нужно быть готовым к участию в покупке собственными средствами — 20−30% от стоимости машины.

Ограничения по максимальной сумме выражаются в денежном эквиваленте или в проценте от стоимости автомобиля.

Главные выводы:

  • Как и по потребительским кредитам, ставки по кредитам на покупку автомобиля стали меньше. Сейчас процентная ставка варьируется от 17% до 22%, при этом основная масса предложений — до 18%. Самое выгодное предложение в части процентной ставки у Банка БелВЭБ, Беларусбанка, Паритетбанка, БПС-Сбербанка — 17%%.
  • Срок таких кредитов в основном составляет 7 лет. Но Белгазпромбанк предлагает на 10 лет.
  • Беларусбанк и Паритетбанк дают своим клиентам возможность получить любую сумму в пределах их кредитоспособности, при этом не требуется первоначальный взнос.
  • Собственное участие в размере 30% попросит Белинвестбанк и Белагропромбанк, для остальных банков оно составит 20%. По кредитам Банка БелВЭБ и БПС-Сбербанка нет необходимости в участии собственными средствами.

Чтобы понять, сколько стоят подобные предложения, мы сделали расчет ежемесячного платежа и переплаты на примере кредита Беларусбанка (одна из самых выгодных ставок, максимальный срок 7 лет и действует сниженная ставка в первые 180 дней). Предположим, вы планируете покупку нового автомобиля среднего класса со стоимостью в пределах 10 тысяч долларов в эквиваленте, при этом у вас уже есть 30% собственных средств. Получается, что вам не хватает для покупки примерно 13 100 рублей (131 миллион рублей старыми). Максимальный ежемесячный платеж составит 355,71 рублей, максимальная переплата — 7 379,63 рублей (при полном сроке кредитования).

Банк, кредит

Ставка, срок,
максимальная сумма

Минимальный процент собственного участия,
обеспечение

Паритетбанк,
«АвтоШанс»

14% в первый год, потом 17%,
до 7 лет,
в пределах кредитоспособности

Нет,
залог автомобиля, поручительство

Приорбанк,
«Кредит на новый автомобиль»

21%,
до 5 лет,
до 60 000 долларов в эквиваленте

20%,
залог автомобиля, поручительство супруга/супруги (при наличии)

РРБ-Банк,
«Автоплюс»

18%,
до 5 лет,
до 60 000 рублей

20%,
залог автомобиля

Цептер Банк,
Цептер Авто

22%,
до 7 лет,
до 80% от стоимости

20%,
залог автомобиля

Банк БелВЭБ,
«Сваё аўто»

17%,
до 7 лет,
до 45 000 рублей

нет,
залог автомобиля,
свыше 20 000 рублей — поручительство

Белагропромбанк,
«Автокредитование»

19%,
до 7 лет,
до 70% стоимости автомобиля

30%,
залог автомобиля или поручительство

Беларусбанк,
«Кредит на приобретение автомобиля»

13% первые 180 дней, потом 17%,
до 7 лет,
в пределах кредитоспособности

Нет,
поручительство физлица, залог движимого и недвижимого имущества, иные способы, предусмотренные законодательством

Белгазпромбанк,
«Автомобиль от дилера»

17,9%%,
до 10 лет,
до 80% стоимости приобретаемого автомобиля

20%,
залог автомобиля

Белинвестбанк,
«На приобретение нового автомобиля»

17,1%,
до 7 лет,
до 70% стоимости приобретаемого автомобиля

30%,
залог приобретаемого автомобиля

БПС-Сбербанк,
«Главная дорога со Сбербанком!»

В первый год 14,5%, потом 17% (со страховкой),
в первый год 15%, потом 17,5% (без страховки),
до 7 лет,
до 70 000 долларов в эквиваленте

нет,
залог автомобиля, поручительство, гарантийный депозит, мерные слитки из драгоценных металлов (обеспечение зависит от процента собственного участия в покупке)

БТА Банк,
«Автоэкспресс»

18% (при сроке до 5 лет)
19% (при сроке до 7 лет),
до 7 лет,
до 80% стоимости автомобиля

20%,
залог приобретаемого автомобиля

Франсабанк,
«Кредит на приобретение нового автомобиля»

18%,
до 7 лет,
до 80% от стоимости автомобиля

20%,
неустойка, залог автомобиля, поручительство (при необходимости)

Выбрать подходящий автокредит в банках Беларуси:

Читайте также
Как пользоваться деньгами банка почти бесплатно: обзор кредитных карт с грейс-периодом
Когда нет времени ждать. Обзор кредитных карт, которые можно получить за несколько часов
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, как за последние полгода изменились условия по кредитам на покупку нового автомобиля и узнал, сколько придется платить ежемесячно.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, сообщается о десяти погибших
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика