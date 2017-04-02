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Польша обвинила российских диспетчеров в крушении Ту-154 в Смоленске

03.04.2017 16:21 — Разное | Ежедневник  
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Польша обвинила российских диспетчеров в крушении Ту-154 в Смоленске

фото: smolensk-i.ru

Генеральная прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров и "третьего лица" в умышленном провоцировании авиакатастрофы самолёта Ту-154 экс-президента Леха Качиньского в Смоленске.

"Уже собраны и добыты в ходе следствия доказательства, которые позволили прокурорам сформулировать новые обвинения в отношении авиадиспетчеров, а также третьего лица, находившегося в башне управления полетами, в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибель большого количества людей", — сказал заместитель генерального прокурора Польши Марек Пощенек на пресс-конференции в Варшаве.

Он отметил, что Польша обратится к России с запросом о правовой помощи для допроса российских авиадиспетчеров, передаёт РИА Новости.

Самолёт польского президента Леха Качиньского разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: восемь членов экипажа и 88 пассажиров, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Согласно отчёту о результатах технического расследования, опубликованному Межгосударственным авиационным комитетом в 2011 году, непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полёта и подготовке экипажа.

 
 
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Генеральная прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров и "третьего лица" в умышленном провоцировании авиакатастрофы самолёта Ту-154...

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