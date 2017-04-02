|
Польша обвинила российских диспетчеров в крушении Ту-154 в Смоленске
03.04.2017 16:21 — Разное | Ежедневник
фото: smolensk-i.ru
Генеральная прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров и "третьего лица" в умышленном провоцировании авиакатастрофы самолёта Ту-154 экс-президента Леха Качиньского в Смоленске.
"Уже собраны и добыты в ходе следствия доказательства, которые позволили прокурорам сформулировать новые обвинения в отношении авиадиспетчеров, а также третьего лица, находившегося в башне управления полетами, в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибель большого количества людей", — сказал заместитель генерального прокурора Польши Марек Пощенек на пресс-конференции в Варшаве.
Он отметил, что Польша обратится к России с запросом о правовой помощи для допроса российских авиадиспетчеров, передаёт
Самолёт польского президента Леха Качиньского разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: восемь членов экипажа и 88 пассажиров, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.
Согласно отчёту о результатах технического расследования, опубликованному Межгосударственным авиационным комитетом в 2011 году, непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полёта и подготовке экипажа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральная прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров и "третьего лица" в умышленном провоцировании авиакатастрофы самолёта Ту-154...
|
Архив (Разное)
Комментарии