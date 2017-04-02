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Стартовала активная фаза учений десантников Беларуси и России

03.04.2017 16:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 апр — Sputnik. Военнослужащие сил ВДВ России и Сил спецопераций Беларуси в понедельник вступили в активную фазу совместных учений, которые проходят на полигоне в Витебской области, передает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Десантники в ходе учений впервые выполнили высадку с транспортных самолетов в смешанных группах. За маневрами наблюдал министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков.

"Стартовала активная фаза совместных учений с участием российских и белорусских десантников. Впервые в рамках учений было осуществлено десантирование смешанных групп военнослужащих двух стран", — говорится в сообщении.

Из самолета на незнакомую площадку приземления были десантированы 120 военнослужащих — 60 российских и 60 белорусских. При этом из-за сезонной миграции птиц руководством учений для соблюдения безопасности полетов было принято решение о выброске десанта на высоте 900 метров, что на 200-300 метров превышает обычный для таких учений норматив.

Подразделения двух стран после десантирования начали совершать семикилометровый марш в направлении населенного пункта Чашники. Согласно легенде учений, его захватили незаконные вооруженные формирования. Вместе с подразделениями внутренних войск Республики Беларусь десантники будут блокировать боевиков и выбивать их из населенного пункта.

Совместные учения десантников России и Беларуси проходят в Витебской области с 1 по 6 апреля. В рамках учений, которые проводятся в три этапа, военнослужащие двух стран отработают совместные действия по выполнению различных учебно-боевых задач в условиях сложной обстановки, которая постоянно меняется, а также при применении противником всех средств поражения.

 
Теги: Минск
 
 
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Совместные учения проводятся в три этапа, учебно-боевые задачи выполняются в условиях сложной обстановки и при применении противником всех средств поражения.

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