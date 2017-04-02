Колоритная участница телепроекта «Голос» Наргиз Закирова приедет в Гомель с сольным концертом. Певица, разрушающая шаблоны о красоте, голосе и счастливой звездной судьбе, выступит в ОКЦ 5 апреля с программой «Вдвоем».
Всемирно известные хиты композиторов John Williams, Hans Zimmer и Ennio Morricone можно будет услышать 7 апреля в Гомеле. Публику ждет более 2-х часов хорошо знакомой музыки в сопровождении видеоряда и светового шоу.
Гомельский зритель наконец-то сможет услышать золотые хиты культовой группы Ляпис Трубецкой: «Ау», «Ты кинула», «В платье белом», «Зеленоглазое такси», «Яблони», «Капитал», «Котик», «Африка», «Евпатория» и многие другие.
Главная героиня Эсфирь живет воспоминаниями о прошлом, в ее памяти традиции и порядки из детства. Властная и привыкшая все решать за других, она безуспешно подыскивает своему сыну правильную невесту. И вот однажды решается на важный шаг — отправляется в свой родной Бобруйск и привозит оттуда юную красавицу, наследницу «проверенной» семьи. Казалось бы, все складывается удачно, но четкий план обустройства нового мира по старым порядкам вдруг рушится. Сын Эсфири противится навязанному матерью браку, а привезенная невеста оказывается не совсем той, кем казалась.
Зрителей ждут выступления жонглеров и дрессировщиков, эквилибристов и воздушных гимнастов, акробатов и клоунов. Поражает своим количеством и состав животных: верблюды, пумы, львы и пантеры, собаки, ламы, питоны, крокодил, обезьяны, дикобразы и попугаи, лошади и, конечно же, слоны.
Международная образовательная акция «Тотальный диктант» пройдет в Гомеле 8 апреля. Цель акции — дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.
В кинотеатрах города ожидается достаточное количество премьер. Коротко о главных из них:
С 6 апреля на экраны города выйдет российский фильм, основанный на реальных событиях, «Время первых». Фильм вернет нас в 60-е годы. История о том, как боролся СССР за первенство в космический гонке и какие сложности ожидали героев в полете.
С 13 апреля зрителю будет представлена очередная часть боевика «Форсаж 8». В этой части появится новый герой. Есть все: история, машины, очаровательные женщины, крутые парни.
Комедия «Кухня. Последняя битва», знакомая многим по одноименному сериалу, будет показана зрителю с 20 апреля.
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