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Цирк, возвращение "Форсажа" и Ляпис 98: куда пойти в апреле в Гомеле

03.04.2017 16:15 — Разное | Tut.by  
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С приходим весны стало появляться больше мероприятий для активного отдыха. AFISHA.TUT.BY собрала десяток мероприятий, которые будут проходить в Гомеле в апреле.

Концерт Наргиз


Колоритная участница телепроекта «Голос» Наргиз Закирова приедет в Гомель с сольным концертом. Певица, разрушающая шаблоны о красоте, голосе и счастливой звездной судьбе, выступит в ОКЦ 5 апреля с программой «Вдвоем».

Где: ОКЦ.

Когда: 5 апреля.

Цена: от 54 рублей.

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Ennio Morricone, John Williams, Hans Zimmer


Всемирно известные хиты композиторов John Williams, Hans Zimmer и Ennio Morricone можно будет услышать 7 апреля в Гомеле. Публику ждет более 2-х часов хорошо знакомой музыки в сопровождении видеоряда и светового шоу.

Где: ОКЦ.

Когда: 7 апреля.

Цена: от 39,50 рублей.

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Ляпис 98


Гомельский зритель наконец-то сможет услышать золотые хиты культовой группы Ляпис Трубецкой: «Ау», «Ты кинула», «В платье белом», «Зеленоглазое такси», «Яблони», «Капитал», «Котик», «Африка», «Евпатория» и многие другие.

Где: КРЦ «Европа».

Когда: 14 апреля.

Цена: от 25 рублей.

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Мистер Гомель 2017


15 финалистов будут бороться за звание «Мистер Гомель 2017» на сцене драмтеатра. Билеты можно приобретать в кассах театра.

Где: Гомельский драмтеатр.

Когда: 11 апреля

Мой внук Вениамин


Главная героиня Эсфирь живет воспоминаниями о прошлом, в ее памяти традиции и порядки из детства. Властная и привыкшая все решать за других, она безуспешно подыскивает своему сыну правильную невесту. И вот однажды решается на важный шаг — отправляется в свой родной Бобруйск и привозит оттуда юную красавицу, наследницу «проверенной» семьи. Казалось бы, все складывается удачно, но четкий план обустройства нового мира по старым порядкам вдруг рушится. Сын Эсфири противится навязанному матерью браку, а привезенная невеста оказывается не совсем той, кем казалась.

Где: Гомельский драмтеатр.

Когда: 6 апреля.

Цена: от 25 рублей.

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Цирковое шоу «Инди-ра»


Зрителей ждут выступления жонглеров и дрессировщиков, эквилибристов и воздушных гимнастов, акробатов и клоунов. Поражает своим количеством и состав животных: верблюды, пумы, львы и пантеры, собаки, ламы, питоны, крокодил, обезьяны, дикобразы и попугаи, лошади и, конечно же, слоны.

Где: Гомельский цирк.

Когда: по 23 апреля.

Цена: от 7 рублей.

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Ежегодный турнир по каратэ Киокушинкай


Ежегодный турнир по каратэ Киокушинкай пройдет в честь 100-летия белорусской Милиции. Соревнования пройдут среди мужчин, женщин, юниоров, мужчин-ветеранов в абсолютных категориях.

Где: Средняя школа 9.

Когда: 30 апреля.

Цена: вход свободный.

Спектакль «Спасибо, Марго!»


«Спасибо, Марго!» — трогательная и смешная история с яркими комедийными ситуациями, пронизанными лирическим теплом и тонким юмором.

Где: Гомельский драмтеатр.

Когда: 21, 22, 30 апреля.

Цена: от 8 рублей.

Акция «Тотальный диктант»


Международная образовательная акция «Тотальный диктант» пройдет в Гомеле 8 апреля. Цель акции — дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.

Где: Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины.

Когда: 8 апреля.

Цена: Вход свободный. Необходима регистрация.

В кинотеатрах города ожидается достаточное количество премьер. Коротко о главных из них:


С 6 апреля на экраны города выйдет российский фильм, основанный на реальных событиях, «Время первых». Фильм вернет нас в 60-е годы. История о том, как боролся СССР за первенство в космический гонке и какие сложности ожидали героев в полете.


С 13 апреля зрителю будет представлена очередная часть боевика «Форсаж 8». В этой части появится новый герой. Есть все: история, машины, очаровательные женщины, крутые парни.


Комедия «Кухня. Последняя битва», знакомая многим по одноименному сериалу, будет показана зрителю с 20 апреля.

Сериал «Кухня» онлайн

Киноафишу Гомеля можно найти на AFISHA.TUT.BY.

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт группы Pain.

Для участия вам необходимо:

1. Скачать приложение «Афиша» для iOS или Android

2. Открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать»

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Теги: Гомель
 
 
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AFISHA.TUT.BY собрала десяток мероприятий, которые будут проходить в Гомеле в апреле.

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