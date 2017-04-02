С приходим весны стало появляться больше мероприятий для активного отдыха. AFISHA.TUT.BY собрала десяток мероприятий, которые будут проходить в Гомеле в апреле.





Колоритная участница телепроекта «Голос» Наргиз Закирова приедет в Гомель с сольным концертом. Певица, разрушающая шаблоны о красоте, голосе и счастливой звездной судьбе, выступит в ОКЦ 5 апреля с программой «Вдвоем».

Где: ОКЦ . Когда: 5 апреля. Цена: от 54 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ





Всемирно известные хиты композиторов John Williams, Hans Zimmer и Ennio Morricone можно будет услышать 7 апреля в Гомеле. Публику ждет более 2-х часов хорошо знакомой музыки в сопровождении видеоряда и светового шоу.

Где: ОКЦ . Когда: 7 апреля. Цена: от 39,50 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ





Гомельский зритель наконец-то сможет услышать золотые хиты культовой группы Ляпис Трубецкой: «Ау», «Ты кинула», «В платье белом», «Зеленоглазое такси», «Яблони», «Капитал», «Котик», «Африка», «Евпатория» и многие другие.





15 финалистов будут бороться за звание «Мистер Гомель 2017» на сцене драмтеатра. Билеты можно приобретать в кассах театра.

Где: Гомельский драмтеатр . Когда: 11 апреля





Главная героиня Эсфирь живет воспоминаниями о прошлом, в ее памяти традиции и порядки из детства. Властная и привыкшая все решать за других, она безуспешно подыскивает своему сыну правильную невесту. И вот однажды решается на важный шаг — отправляется в свой родной Бобруйск и привозит оттуда юную красавицу, наследницу «проверенной» семьи. Казалось бы, все складывается удачно, но четкий план обустройства нового мира по старым порядкам вдруг рушится. Сын Эсфири противится навязанному матерью браку, а привезенная невеста оказывается не совсем той, кем казалась.





Зрителей ждут выступления жонглеров и дрессировщиков, эквилибристов и воздушных гимнастов, акробатов и клоунов. Поражает своим количеством и состав животных: верблюды, пумы, львы и пантеры, собаки, ламы, питоны, крокодил, обезьяны, дикобразы и попугаи, лошади и, конечно же, слоны.

Где: Гомельский цирк . Когда: по 23 апреля. Цена: от 7 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТЫ





Ежегодный турнир по каратэ Киокушинкай пройдет в честь 100-летия белорусской Милиции. Соревнования пройдут среди мужчин, женщин, юниоров, мужчин-ветеранов в абсолютных категориях.

Где: Средняя школа 9. Когда: 30 апреля. Цена: вход свободный.





«Спасибо, Марго!» — трогательная и смешная история с яркими комедийными ситуациями, пронизанными лирическим теплом и тонким юмором.

Где: Гомельский драмтеатр . Когда: 21, 22, 30 апреля. Цена: от 8 рублей.

Акция « Тотальный диктант »





Международная образовательная акция «Тотальный диктант» пройдет в Гомеле 8 апреля. Цель акции — дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.

Где: Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. Когда: 8 апреля. Цена: Вход свободный. Необходима регистрация.

В кинотеатрах города ожидается достаточное количество премьер. Коротко о главных из них:





С 6 апреля на экраны города выйдет российский фильм, основанный на реальных событиях, « Время первых ». Фильм вернет нас в 60-е годы. История о том, как боролся СССР за первенство в космический гонке и какие сложности ожидали героев в полете.





С 13 апреля зрителю будет представлена очередная часть боевика « Форсаж 8 ». В этой части появится новый герой. Есть все: история, машины, очаровательные женщины, крутые парни.





Комедия « Кухня. Последняя битва », знакомая многим по одноименному сериалу, будет показана зрителю с 20 апреля.

Сериал «Кухня» онлайн

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