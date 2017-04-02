﻿ В Литве белорусам принадлежит жилье на 30 миллионов долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Литве белорусам принадлежит жилье на 30 миллионов долларов

03.04.2017 16:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

По данным статистического ведомства Литвы, белорусы занимают второе место по вложениям в недвижимость страны-соседки. Общая стоимость квартир и домов, приобретенных белорусами, оценивается в 28,4 млн евро. Такие данные приводит dp.ru.


Спрос на недвижимость в Литве сконцентрирован в столичном Вильнюсе. Незначительный процент сделок совершается в Клайпеде и Каунасе, а также в крупных приморских городах. Кстати, в Литве иностранцы могут приобретать без ограничений любую недвижимость, за исключением земель сельхозназначения.

По словам генерального директора международного агентства недвижимости Gordon Rock Станислава Зингеля, значительная часть сделок в Прибалтике приходится на объекты стоимостью от 100 тыс. до 300 тыс. евро.

Доля иностранных покупателей на рынке жилья Вильнюса составляет не более 10%. Стоимость элитных квартир в центре литовской столицы варьируется от 200 тыс. до 1 млн евро, в зависимости от площади. Цены на частные дома начинаются от 450 тыс. евро и доходят до 2 млн евро.

Популярность недвижимости в Вильнюсе литовские риелторы объясняют тем, что прибалтийские страны традиционно являются местом бизнес-иммиграции. Расположенную в них недвижимость покупают состоятельные граждане, имеющие бизнес в Европе и надеющиеся если не за счет недвижимости, то иным способом легализоваться в европейской стране и в дальнейшем использовать купленную недвижимость для проживания.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Квартиры и дома покупают те, кто ведет бизнес в Европе

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Стартовала активная фаза учений десантников Беларуси и России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика