По данным статистического ведомства Литвы, белорусы занимают второе место по вложениям в недвижимость страны-соседки. Общая стоимость квартир и домов, приобретенных белорусами, оценивается в 28,4 млн евро. Такие данные приводит dp.ru .





Спрос на недвижимость в Литве сконцентрирован в столичном Вильнюсе. Незначительный процент сделок совершается в Клайпеде и Каунасе, а также в крупных приморских городах. Кстати, в Литве иностранцы могут приобретать без ограничений любую недвижимость, за исключением земель сельхозназначения.

По словам генерального директора международного агентства недвижимости Gordon Rock Станислава Зингеля, значительная часть сделок в Прибалтике приходится на объекты стоимостью от 100 тыс. до 300 тыс. евро.

Доля иностранных покупателей на рынке жилья Вильнюса составляет не более 10%. Стоимость элитных квартир в центре литовской столицы варьируется от 200 тыс. до 1 млн евро, в зависимости от площади. Цены на частные дома начинаются от 450 тыс. евро и доходят до 2 млн евро.

Популярность недвижимости в Вильнюсе литовские риелторы объясняют тем, что прибалтийские страны традиционно являются местом бизнес-иммиграции. Расположенную в них недвижимость покупают состоятельные граждане, имеющие бизнес в Европе и надеющиеся если не за счет недвижимости, то иным способом легализоваться в европейской стране и в дальнейшем использовать купленную недвижимость для проживания.