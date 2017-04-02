Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8-9 февраля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов; метод опроса — телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Результаты исследования, а также данные о том, как мнение россиян о президенте Беларуси Александре Лукашенко менялось с 2004 года по 2017 год – в инфографике Sputnik.