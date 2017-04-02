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Как простые россияне относятся к Александру Лукашенко
03.04.2017 16:32 — Разное | Sputnik Беларусь
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8-9 февраля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов; метод опроса — телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Результаты исследования, а также данные о том, как мнение россиян о президенте Беларуси Александре Лукашенко менялось с 2004 года по 2017 год – в инфографике Sputnik.
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования отношения российских гражданк президенту Беларуси.
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