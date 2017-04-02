В метро Санкт-Петребурга в понедельник произошли, по различным данным, от одного до двух взрывов. В результате погибли не менее десяти человек, десятки, среди которых есть и дети, пострадали.



© Sputnik / Виктор Толочко Минский метрополитен: после взрывов в Петербурге усилили бдительность

На месте происшествия работают экстренные службы и следователи. Не исключается версия теракта.

Инцидент произошел в тот день, когда в Санкт-Петербурге проходила встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Белорусский лидер выразил своему российскому коллеге соболезнования в связи с произошедшим и отметил, что Петербург не чужой для него город.

МИД Беларуси выясняет , были ли в момент взрыва в метро граждане Беларуси.