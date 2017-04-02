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Кадры с места взрыва в метро Санкт-Петербурга

03.04.2017 16:14 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В метро Санкт-Петребурга в понедельник произошли, по различным данным, от одного до двух взрывов. В результате погибли не менее десяти человек, десятки, среди которых есть и дети, пострадали.

Кадры с места взрыва в метро Санкт-Петербурга
© Sputnik / Виктор Толочко
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На месте происшествия работают экстренные службы и следователи. Не исключается версия теракта.

Инцидент произошел в тот день, когда в Санкт-Петербурге проходила встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Белорусский лидер выразил своему российскому коллеге соболезнования в связи с произошедшим и отметил, что Петербург не чужой для него город.

МИД Беларуси выясняет, были ли в момент взрыва в метро граждане Беларуси.

 

 
 
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Первые кадры с места взрыва в метро Санкт-Петербурга появились в интернете. Смотрите видео с места инцидента.

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