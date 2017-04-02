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МИД выясняет, есть ли среди пострадавших при взрывах в Петербурге белорусские граждане

03.04.2017 16:45 — Разное | Ежедневник  
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МИД выясняет, есть ли среди пострадавших при взрывах в Петербурге белорусские граждане

фото: REUTERS

Петербуржское отделение Посольства Беларуси в России выясняет, есть ли среди погибших и раненых при взрывах в метрополитене Санкт-Петербурга белорусские граждане.

Лукашенко соболезнует в связи со взрывами в метро Санкт-Петербурга "Отделение Посольства в Санкт-Петербурге в контакте с Центром управления кризисными ситуациями уточняет, есть ли среди пострадавших белорусы", – сообщили Sputnik в пресс-службе МИД Беларуси.

Два взрыва прогремели в подземке Санкт-Петербурге днем в понедельник на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт".

По предварительным данным погибли 10 человек, среди них есть дети. Как сообщают российские СМИ, пострадали 50 человек. В настоящее время в Петербурге находится президент Беларуси Александр Лукашенко, который приехал в РФ для встречи со своим коллегой Владимиром Путиным. Перед началом переговоров белорусский лидер высказал слова соболезнования в связи с произошедшим в метро.

 
 
 
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Петербуржское отделение Посольства Беларуси в России выясняет, есть ли среди погибших и раненых при взрывах в метрополитене Санкт-Петербурга белорусские...

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