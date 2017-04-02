|
Белоруска в Питере: это узловые станции метро, там всегда много людей
03.04.2017 16:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Взрыв на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт " в Санкт-Петербурге произошел в 14.30. Это узловые пересадочные станции, где вне зависимости от времени суток всегда много людей, рассказала журналист.
"Взрыв прогремел в вагоне метро при закрытых дверях. На данный момент работа метрополитена полностью блокирована, все станции закрыты на вход и выход. Официальные источники сообщают о 50-ти пострадавших, с ними работают медики. На места взрывов прибыло не менее 17-ти карет скорой помощи", — сообщила Мосунова.
© REUTERS Anton Vaganov
По словам журналиста, в напряженном режиме работают все медицинские учреждения города. По непроверенным пока данным, взрыв унес жизни 10-ти человек.
"Как сообщали очевидцы, в вестибюлях станций метро после взрывов сильное задымление. После произошедшего все находившиеся в вагонах и на платформах пассажиры были эвакуированы", — сказала журналист.
Несколько лет назад на всех станциях метрополитена в Санкт-Петербурге были установлены металлодетекторы как раз с целью не допустить возможности пронести взрывчатые вещества на платформы и в вагоны, однако сотрудники правопорядка досматривали пассажиров выборочно только при наличии больших сумок и рюкзаков. Сейчас, после трагедии меры безопасности, возможно, будут усилены, отметила собеседница.
"Следствию предстоит разобраться, как удалось пронести взрывчатые вещества в метро. Что касается обстановки в городе, то она, конечно, напряженная, люди беспокоятся, звонят друг другу, чтобы узнать, все ли живы, все ли в порядке", — сказала Мосунова.
Официальной информации об истинных причинах взрыва пока нет, но по характеру можно предположить, что это был теракт, уточнила журналист.
В настоящее время в Петербурге находится президент Беларуси Александр Лукашенко, который приехал в РФ для встречи со своим коллегой Владимиром Путиным. Перед началом переговоров белорусский лидер высказал слова соболезнования в связи с произошедшим в метро.
Петербургское отделение Посольства Беларуси в России выясняет, есть ли среди погибших и раненых при взрыве в метрополитене Санкт-Петербурга белорусские граждане.
Комментарий жительницы Санкт-Петербурга, журналиста Виктории Мосуновой о взрывах в метро слушайте на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский журналист Виктория Мосунова, переехавшая в Санкт-Петербург несколько лет назад, рассказала радио Sputnik Беларусь о том, что известно на данный момент о...
|
Архив (Разное)
Комментарии