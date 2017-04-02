Взрыв на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт " в Санкт-Петербурге произошел в 14.30. Это узловые пересадочные станции, где вне зависимости от времени суток всегда много людей, рассказала журналист.

"Взрыв прогремел в вагоне метро при закрытых дверях. На данный момент работа метрополитена полностью блокирована, все станции закрыты на вход и выход. Официальные источники сообщают о 50-ти пострадавших, с ними работают медики. На места взрывов прибыло не менее 17-ти карет скорой помощи", — сообщила Мосунова.



© REUTERS Anton Vaganov МИД выясняет, пострадали ли при взрывах в Петербурге белорусы

По словам журналиста, в напряженном режиме работают все медицинские учреждения города. По непроверенным пока данным, взрыв унес жизни 10-ти человек.

"Как сообщали очевидцы, в вестибюлях станций метро после взрывов сильное задымление. После произошедшего все находившиеся в вагонах и на платформах пассажиры были эвакуированы", — сказала журналист.

Несколько лет назад на всех станциях метрополитена в Санкт-Петербурге были установлены металлодетекторы как раз с целью не допустить возможности пронести взрывчатые вещества на платформы и в вагоны, однако сотрудники правопорядка досматривали пассажиров выборочно только при наличии больших сумок и рюкзаков. Сейчас, после трагедии меры безопасности, возможно, будут усилены, отметила собеседница.

"Следствию предстоит разобраться, как удалось пронести взрывчатые вещества в метро. Что касается обстановки в городе, то она, конечно, напряженная, люди беспокоятся, звонят друг другу, чтобы узнать, все ли живы, все ли в порядке", — сказала Мосунова.

Официальной информации об истинных причинах взрыва пока нет, но по характеру можно предположить, что это был теракт, уточнила журналист.

В настоящее время в Петербурге находится президент Беларуси Александр Лукашенко, который приехал в РФ для встречи со своим коллегой Владимиром Путиным. Перед началом переговоров белорусский лидер высказал слова соболезнования в связи с произошедшим в метро.

Петербургское отделение Посольства Беларуси в России выясняет, есть ли среди погибших и раненых при взрыве в метрополитене Санкт-Петербурга белорусские граждане.

Комментарий жительницы Санкт-Петербурга, журналиста Виктории Мосуновой о взрывах в метро слушайте на радио Sputnik Беларусь.