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И директору, и уборщице. Каким специалистам наниматели готовы предоставить жилье

03.04.2017 16:50 — Разное | Tut.by  
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В общереспубликанском банке вакансий находится 1471 предложение от нанимателей с предоставлением жилья. FINANCE.TUT.BY узнал, каким специалистам при приеме на работу обещают выделить общежитие, дом или квартиру.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

За последнюю неделю банк вакансий пополнился 82 предложениями работы с предоставлением жилья. Среди них не оказалось ни одного варианта для столицы.

Самую большую зарплату — от 1000 рублей — предложили агроному в хозяйство «Демброво» (Гродненская область). Кандидату с высшим образованием и опытом работы обещают жилой дом.

800 рублей согласны платить каменщику 4−5 разряда на предприятии «СтройМонолит» в Дзержинске. Хотя работодатель предупреждает о командировках, сотруднику предоставят общежитие. Ветврач на свинокомплексе в кооперативе «Крутогорье-Петковичи» (Минская область) будет получать от 750 рублей. Жилой дом на этом предприятии предлагают также оператору машинного доения с зарплатой от 650 рублей.

В ОАО «Зареченский» (Брестская область) требуется директор: с высшим образованием, опытом работы и без вредных привычек. Гибкий график работы, а зарплату обещают от 600 рублей. Руководителю могут предоставить жилой дом. Те же условия по зарплате и жилью — у главного ветврача в Селекционно-гибридном центре «Вихра» (Могилевская область).

Жилье предлагают и тем, кто может рассчитывать только на минимальную зарплату. Так, общежитие выделят слесарю по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, а также водителю автомобиля в кооперативе «Агро-Вишневский» (Минская область) и бухгалтеру с высшим образованием на предприятии «Дворищанский» (Гомельская область). В агроусадьбе «Родны кут» (Гомельская область) жилой дом и зарплату от 265 рублей обещают администратору и уборщику помещений.

На предприятии «Полота» квартиру и «минималку» предоставят зоотехнику, трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства и оператору машинного доения. Эти вакансии открыты для безработных, которые согласились на переселение. К слову, безработным, заключившим договор о переселении на новое место жительства и работы, выплачивают сумму в размере семикратной величины бюджета прожиточного минимума.

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