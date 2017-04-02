В Могилеве 39-летний мужчина задекларировал выигрыш в покер. За доход, полученный из-за границы, в размере чуть более 76,7 тыс. рублей он заплатил почти 10 тыс. рублей подоходного налога, сообщает ИА «Могилевские ведомости» .



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Это самая большая задекларированная сумма дохода среди жителей Октябрьского района Могилева в 2016 году, отметили в налоговой. Всего в инспекцию подали 253 налоговые декларации по подоходному налогу с физических лиц за 2016 год.

По предоставленным декларациям физлица за 2016 год заплатили подоходный налог в размере 114 тыс. 366,62 рубля.