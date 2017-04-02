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Белоруска Арина Соболенко стала обладательницей международной премии Heart Award
Белорусская теннисистка Арина Соболенко удостоена премии Heart Award, которую организаторы Кубка федерации вручают «за выдающуюся смелость на корте и преданность команде».
Как сообщает официальный
Обладательницами аналогичной премии в региональных зонах Кубка федерации, также выбранные путем открытого интернет-голосования, стали британка Хизер Уотсон, казахстанка Галина Воскобоева и канадская теннисистка Бьянка Андресеску.
Вначале десять игроков были отобраны жюри, состоящим из президента Международной федерации тенниса Дэвида Хаггерти и группы бывших игроков и представителей международных средств массовой информации.
— Очень рада, что удалось стать обладательницей Heart Award. Хочу от всего сердца передать слова благодарности оргкомитету конкурса за выдвижение моей кандидатуры. Не хватает слов, чтобы выразить благодарность Белорусской теннисной федерации и всем болельщикам из моей страны, которые проголосовали за меня, ведь именно благодаря каждому из вас я стала победительницей конкурса, — сказала Арина Соболенко.
Все победители получат чек, который они смогут передать выбранному ими благотворительному фонду. Награждение состоится во время предстоящих полуфиналов Кубка Федерации и плей-офф 1-й и 2-й Мировой групп 22−23 апреля.
В предыдущем сезоне обладательницей премии Heart Award стала белорусская теннисистка Александра Саснович, а в 2011 году этой награды удостоилась Виктория Азаренко.
У Арины Соболенко был впечатляющий 2016 год, когда она совершила скачок в мировом рейтинге с 548-й на 159-ю строку. В Кубке Федерации дебютировала в 18-летнем возрасте, сыграв за сборную Беларуси в прошлогоднем матче плей-офф Мировой группы.
А в феврале этого года она помогла национальной команде
В полуфинале Кубка федерации сборная Беларуси сразится с командой Швейцарии на корте «Чижовка-Арены». Противостояние намечено на 22 и 23 апреля 2017 года.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко удостоена премии Heart Award, которую организаторы Кубка федерации вручают "за выдающуюся смелость на корте и преданность...
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