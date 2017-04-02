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Концепцию развития местного самоуправления до 2030 года предлагается подготовить в Беларуси. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на открытии второй сессии шестого созыва Совета Республики Национального собрания.

По мнению Михаила Мясниковича, представляется целесообразным рассмотреть возможность подготовки проекта концепции развития местного самоуправления в Беларуси до 2030 года. "Надо всесторонне изучить этот вопрос. Президент уже несколько раз обращал внимание на необходимость более ответственной работы депутатов всех уровней. Советы обязаны активно решать вопросы местного хозяйства и, главное, работать с людьми: объяснять, убеждать, уметь повести за собой. Депутат - это фигура политическая", - подчеркнул спикер.

"Советы должны формировать новую повестку своей работы: вопросы занятости, раскрепощения деловой инициативы граждан - это далеко не полный перечень очень ответственных задач, которые надо решать и на местах, и в центре. Главное - инициативность, а не стремление спрятаться за чужую спину и уйти от ответственности", - добавил он.

Михаил Мясникович напомнил, что в 2018 году в Беларуси состоятся выборы депутатов местных Советов нового созыва. Он призвал сенаторов уделить самое пристальное внимание этому мероприятию, пишет БЕЛТА .

"Очень важно, чтобы в Советы пришли люди, имеющие жизненный опыт, способные отстаивать свою точку зрения, достойно представлять интересы регионов и населения, умеющие эффективно и с учетом современных требований организовать работу местных Советов. Это должны быть патриоты своей страны, способные быть проводниками государственной политики", - убежден председатель верхней палаты парламента.

