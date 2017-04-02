Белорусские власти осенью 2016 года передали Еврокомиссии устную просьбу о получении от Евросоюза макрофинансовой помощи в 500 млн долларов. Однако решение о ее предоставлении Европейский союз увязал с ситуацией с правами человека в стране.

По словам источника БелаПАН , знакомого с позицией Еврокомиссии по этому вопросу, об этом было заявлено в марте в ходе семинара в Брюсселе, в котором среди прочих участвовали представители Нацбанка Беларуси.

В Еврокомиссии заявили, что выделение Беларуси макрофинансовой помощи должен одобрить Европарламент, который перед этим заслушивает доклад подкомитета по правам человека.

Еще одним условием выделения Беларуси макрофинансовой помощи ЕС является наличие действующей кредитной программы с Международным валютным фондом . От этого же зависит получение Беларусью новых займов на цели развития от Всемирного банка . Очередной раунд переговоров между Беларусью и МВФ о заключении кредитной программы запланирован на весеннюю сессию МВФ и Всемирного банка 21—23 апреля в Вашингтоне.

ЕС предоставляет макрофинансовую помощь странам на индивидуальной основе для их поддержки на период экономических преобразований и структурных реформ.

Напомним, что международная реакция на брутальный разгон мирной акции протеста в Минске не заставила себя ждать: правозащитники, а также США и Евросоюз осудили действия белорусских властей . Акция привлекла также внимание крупнейших западных СМИ.