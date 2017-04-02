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Деньги от ЕС Минск получит в обмен на права человека
Белорусские власти осенью 2016 года передали Еврокомиссии устную просьбу о получении от Евросоюза макрофинансовой помощи в 500 млн долларов. Однако решение о ее предоставлении Европейский союз увязал с ситуацией с правами человека в стране.
По словам источника
В Еврокомиссии заявили, что выделение Беларуси макрофинансовой помощи должен одобрить Европарламент, который перед этим заслушивает доклад подкомитета по правам человека.
Еще одним условием выделения Беларуси макрофинансовой помощи ЕС является наличие действующей кредитной программы с
ЕС предоставляет макрофинансовую помощь странам на индивидуальной основе для их поддержки на период экономических преобразований и структурных реформ.
Напомним, что международная реакция на
Между тем в России
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Белорусские власти осенью 2016 года передали Еврокомиссии устную просьбу о получении от Евросоюза макрофинансовой помощи в 500 млн долларов. Однако решение о ее...
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