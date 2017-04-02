В понедельник днем на синей ветке метро в Санкт-Петербурге, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт", в вагоне поезда прогремел взрыв. Официальной информации о его причинах пока нет.

Президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров высказал предположение, что это спланированный теракт. Об этом говорят характер повреждений и количество пострадавших.

"Взрывное устройство имело серьезный тротиловый эквивалент, возможно, это пластид. Взрыв произошел в закрытом пространстве. К тому же, есть информация, что с утра в метро уже находили подозрительные вещи", — сказал Гончаров.

В настоящее время в Петербурге находится президент Беларуси Александр Лукашенко, который приехал в РФ для встречи со своим коллегой Владимиром Путиным. Перед началом переговоров белорусский лидер высказал слова соболезнования в связи с произошедшим в метро.



Петербургское отделение Посольства Беларуси в России выясняет, есть ли среди погибших и раненых при взрыве в метрополитене Санкт-Петербурга белорусские граждане.

Комментарий ветерана антитеррористического подразделения "Альфа" Сергея Гончарова слушайте на радио Sputnik Беларусь.