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Ветеран "Альфы" о взрыве в петербургском метро: это теракт

03.04.2017 17:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В понедельник днем на синей ветке метро в Санкт-Петербурге, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт", в вагоне поезда прогремел взрыв. Официальной информации о его причинах пока нет.

Президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров высказал предположение, что это спланированный теракт. Об этом говорят характер повреждений и количество пострадавших.

"Взрывное устройство имело серьезный тротиловый эквивалент, возможно, это пластид. Взрыв произошел в закрытом пространстве. К тому же, есть информация, что с утра в метро уже находили подозрительные вещи", — сказал Гончаров.

В настоящее время в Петербурге находится президент Беларуси Александр Лукашенко, который приехал в РФ для встречи со своим коллегой Владимиром Путиным. Перед началом переговоров белорусский лидер высказал слова соболезнования в связи с произошедшим в метро.

Петербургское отделение Посольства Беларуси в России выясняет, есть ли среди погибших и раненых при взрыве в метрополитене Санкт-Петербурга белорусские граждане.

Комментарий ветерана антитеррористического подразделения "Альфа" Сергея Гончарова слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров считает взрывы в петербургском метрополитене спланированным терактом.

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