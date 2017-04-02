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Жительница Санкт-Петербурга: обстановка нервная, на улицах коллапс
03.04.2017 17:35 — Разное | Sputnik Беларусь
В связи со взрывом в перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт " в Санкт-Петербурге усилены меры безопасности. Рассматриваются все версии взрыва в метро Санкт-Петербурга, в том числе терроризм.
"Понятно, что метро в городе закрыто. На улицах города коллапс и пробки, мобильная связь работает плохо. У метро на Московский проспект приземлялись вертолеты, видимо, увозили пострадавших. Обстановка нервная, все в шоке", — сказала Кожихова.
Собеседница не смогла подтвердить информацию о том, что в связи с взрывом в метро школьников Санкт-Петербурга отпустили с занятий.
"У меня сын уже взрослый, он не поехал в колледж, а обычно как раз в это время и проезжал. Кого-то с работы, я знаю, отпускали", — рассказала жительница города.
Также, по словам собеседницы, была информация о том, что общественный транспорт в связи с произошедшим возит пассажиров бесплатно, и две службы такси также подгоняют свои машины, чтобы бесплатно развозить людей.
"На улицу выходить страшно. Сейчас идет обзвон, проверка, все ли хорошо со своими родными", — сказала Кожихова.
По словам собеседницы, была информация о том, что еще одно неразорвавшееся взрывное устройство обнаружили на другой станции метро. И сегодня утром около 9-ти часов из-за бесхозного предмета закрывали на вход и выход станцию метро "Черная речка".
По уточненным данным, в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 9 человек. Петербургское отделение Посольства Беларуси в России выясняет, есть ли среди погибших и пострадавших белорусы.
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Жительница Санкт-Петербурга Наталья Кожихова работает рядом со станцией метро "Технологический институт", где днем произошел взрыв; об увиденном из окон офиса она...
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