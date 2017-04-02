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Видеофакт: заявление Путина и Лукашенко в связи со взрывом в Петербурге

03.04.2017 17:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По различной информации, от одного до двух взрывов произошли в понедельник в метро Санкт-Петербурга. В результате погибли девять человек и несколько десятков получили ранения, среди них есть дети.

Видеофакт: заявление Путина и Лукашенко в связи со взрывом в Петербурге
© REUTERS Anton Vaganov
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"Я хочу выразить слова самого искреннего сожаления и сочувствия в адрес близких и пострадавших", — сказал Путин. Он добавил, что правоохранительные службы работают и сделают все для того, чтобы выявить полные причины случившегося.

В свою очередь Лукашенко выразил своему российскому коллеге и пострадавшим соболезнования.

"Спокойно нам жить никто не даст, поэтому нам надо быть готовыми ко всему, вызовов в мире огромное количество", — подчеркнул белорусский лидер.

Президенты Беларуси и России в понедельник проводят двусторонние переговоры в Санкт-Петербурге.

 
 
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Президенты Беларуси и России, Александр Лукашенко и Владимир Путин выступили с заявлением в связи со взрывом в метро в Санкт-Петербурге. Смотрите на видео...

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