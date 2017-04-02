|
Видеофакт: заявление Путина и Лукашенко в связи со взрывом в Петербурге
03.04.2017 17:33 — Разное | Sputnik Беларусь
По различной информации, от одного до двух взрывов произошли в понедельник в метро Санкт-Петербурга. В результате погибли девять человек и несколько десятков получили ранения, среди них есть дети.
© REUTERS Anton Vaganov
"Я хочу выразить слова самого искреннего сожаления и сочувствия в адрес близких и пострадавших", — сказал Путин. Он добавил, что правоохранительные службы работают и сделают все для того, чтобы выявить полные причины случившегося.
В свою очередь Лукашенко выразил своему российскому коллеге и пострадавшим соболезнования.
"Спокойно нам жить никто не даст, поэтому нам надо быть готовыми ко всему, вызовов в мире огромное количество", — подчеркнул белорусский лидер.
Президенты Беларуси и России в понедельник проводят двусторонние переговоры в Санкт-Петербурге.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты Беларуси и России, Александр Лукашенко и Владимир Путин выступили с заявлением в связи со взрывом в метро в Санкт-Петербурге. Смотрите на видео...
|
Архив (Разное)
Комментарии