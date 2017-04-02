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Возможные провокации во время российско-белорусских учений «Запад-2017», вербовка Минском литовских военных и строительство БелАЭС представляют угрозу национальной безопасности Литвы.

Об этом сообщает ru.delfi.lt со ссылкой на документ с оценкой угроз нацбезопасности, который опубликовали литовские разведслужбы.

Всего в документе перечислено шесть угроз нацбезопасности Литвы. Две из них напрямую касаются Беларуси.

В частности, литовские разведчики считают, что Россия попытается укрепить влияние в Беларуси.

«В связи со значительными рычагами влияния России в Беларуси не исключаются провокации или возможность предумышленных инцидентов на границах с Литвой и Польшей во время военных учений «Запад-2017», которые будут проходить на границе», – отмечает литовская разведка.

Литовские спецслужбы с недоверием относятся к заявлениям белорусского Минобороны о том, что в учениях примут участие 13 тысяч военных: «Вполне вероятно, что настоящее число участников учений будет значительно больше, а в сценарии будет заложен вооруженный конфликт с НАТО».

Кроме того, в Вильнюсе допускают, что Беларусь будет «продолжать вербовку сотрудников литовских правоохранительных органов и системы обороны».

В разделе, посвященном экономике и энергетике, основной угрозой названо строительство БелАЭС у литовской границы.

Остальные угрозы литовской нацбезопасности, по оценке разведслужб, состоят в активизации российской пропаганды, попытках Москвы разжечь национальное противостояние в Литве и исламском терроризме.

В Минобороны Беларуси заявили, что «не комментируют домыслы».