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ДГБ Литвы назвал главные угрозы национальной безопасности
03.04.2017 17:43 — Разное | Ежедневник
фото: obzor.lt
Возможные провокации во время российско-белорусских учений «Запад-2017», вербовка Минском литовских военных и строительство БелАЭС представляют угрозу национальной безопасности Литвы.
Об этом сообщает
В частности, литовские разведчики считают, что Россия попытается укрепить влияние в Беларуси.
«В связи со значительными рычагами влияния России в Беларуси не исключаются провокации или возможность предумышленных инцидентов на границах с Литвой и Польшей во время военных учений «Запад-2017», которые будут проходить на границе», – отмечает литовская разведка.
Литовские спецслужбы с недоверием относятся к заявлениям белорусского Минобороны о том, что в учениях примут участие 13 тысяч военных: «Вполне вероятно, что настоящее число участников учений будет значительно больше, а в сценарии будет заложен вооруженный конфликт с НАТО».
Кроме того, в Вильнюсе допускают, что Беларусь будет «продолжать вербовку сотрудников литовских правоохранительных органов и системы обороны».
В разделе, посвященном экономике и энергетике, основной угрозой названо строительство БелАЭС у литовской границы.
Остальные угрозы литовской нацбезопасности, по оценке разведслужб, состоят в активизации российской пропаганды, попытках Москвы разжечь национальное противостояние в Литве и исламском терроризме.
В Минобороны Беларуси заявили, что «не комментируют домыслы».
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Возможные провокации во время российско-белорусских учений «Запад-2017», вербовка Минском литовских военных и строительство БелАЭС представляют угрозу...
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