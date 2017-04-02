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"Потеряли совесть". Белорусы смогут жаловаться на "горячую линию" на завышение цен в магазинах

03.04.2017 17:57 — Разное | Tut.by  
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли планирует открыть горячую линию по фактам необоснованного завышения цен, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

— Что касается инфляции, то все в прогнозных рамках. Могу выразить уверенность, что до конца года прогнозируемый уровень инфляции превышен не будет. Другой вопрос, доволен ли человек ценами. Мы в МАРТ приняли решение открыть горячую линию, чтобы расширить наш мониторинг по фактам необоснованного завышения цен", — отметил Владимир Колтович, передает БЕЛТА.

По его словам, уже сейчас министерство проводит анализ рынка на предмет ценообразования.

— Мы видим, что некоторые торговые предприятия потеряли совесть. Видим торговые надбавки, которые с 20% стали 40%, 60%. Особенно меня беспокоят вопросы формирования цен на детское питание. В ближайшее время мы набираем материал, проведем коллегию и послушаем предприятия, причем не только торговлю, но и производителей, которые устанавливают необоснованные цены в соответствии с факторами, которые складываются на рынке, — сказал министр.

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли планирует открыть горячую линию по фактам необоснованного завышения цен, сообщил министр...

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