Жители средневековой Англии уродовали мертвецов для того, чтобы те не смогли восстать из своих могил. Научная работа об этом опубликована в журнале Journal of Archaeological Science , кратко об открытии рассказывает Daily Mail .



Изображение: British Library / indicator.ru

В английском фольклоре Средневековья рассказывалось о трупах, которые могут восстать из могил и начать распространять болезни и нападать на живых. Поверья предлагали бороться с этим, сжигая мертвецов, отрубая головы и ломая кости. Но ранее ученые не находили ни одного примера такого захоронения.

Историки и археологи из Великобритании обнаружили необычные останки на кладбище в заброшенной деревне Уоррам Перси на севере графства Йоркшир. Ученые проанализировали 137 костей, принадлежавших 10 людям. Все они жили в этой местности и были похоронены в XI—XIV веках.

Тела в могилах деревни Уоррам были серьезно изрублены, на них также остались следы огня. Ранее этих людей считали жертвами каннибализма. Однако характер травм позволил ученых назвать это первым серьезным доказательством средневековой практики борьбы с восставшими мертвецами.

«Это показывает нам темную сторону средневековых верований и дает яркое напоминание о том, как отличались средневековые представления мира от современных», — пишут авторы работы.

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