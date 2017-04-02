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МАРТ может наказать «Евроопт» за превышение доли на некоторых региональных рынках

03.04.2017 18:21 — Разное | Ежедневник  
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МАРТ может наказать «Евроопт» за превышение доли на некоторых региональных рынках

intex-press.by

В семи районах Беларуси ретейлер забрал под себя больше допустимых 20% рынка.

В связи с этим Министерство антимонопольного регулирования и торговли может впервые применить санкции против торговой сети «Евроопт» за нарушение правил конкуренции в регионах, сообщает TUT.BY c ccылкой на слова главы МАРТ Владимира Колтовича.

В прошлом году министерство уже выдавало «Евроопту» предупреждения. Но проблема так и не решилась. Поэтому МАРТ готов на санкции в отношении торговой сети. До этого они еще ни к кому из ритейлеров не применялись, поэтому что именно грозит компании, непонятно. По закону, все сделки, совершенные с нарушением квоты, признаются ничтожными.

Основной конкурент «Евроопта» в малых городах и на селе — магазины Белкоопсоюза. Владимир Колтович признается, что в тех регионах, куда приходит частник, и государственная сеть начинает работать лучше.

«Надо решить один вопрос: либо мы продолжаем развивать Белкоопсоюз, либо способствуем развитию конкуренции», — сказал Владимир Колтович.

«Мы не препятствуем развитию различных торговых сетей в регионах. Есть много небольших компаний, которые не всегда на слуху, но они развиваются в малых городах, получая поддержку».

Альтернативой крупным сетям в малых городах могут стать небольшие частные магазины. Бизнесу предложат работать на тех же льготных налоговых условиях, что и агроусадьбам — за одну базовую в год. До 15 апреля МАРТ подготовит соответствующий проект президентского указа.

«Речь идет о том, чтобы приравнять условия ведения бизнеса в торговле и общественном питании для микроорганизаций к условиям ведения бизнеса в сфере агроэкотуризма. Это решает вопрос занятости, создания новых рабочих мест, а также инициативы на местах», — объяснил Владимир Колтович.
 

 
 
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В семи районах Беларуси ретейлер забрал под себя больше допустимых 20% рынка.

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